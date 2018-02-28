Депутату дали массу ценных советов для поправки здоровья

Странные фотографии депутата Верховной рады Надежды Савченко вызвали бурное обсуждение в Сети. Украинский политолог Алексей Голобуцкий разместил на своей страничке в Facebook фото Савченко в крайне расслабленной позе.

Интернет-пользователи не поскупились на ехидные комментарии. "После дискотеки или после работы в сексе на телефоне?", "Нет слов, позор!", "Она же не просыхает", – написали обеспокоенные граждане. Савченко посоветовали налить рассола или боярышника, а также закусить пиво воблой. Самые заботливые рекомендовали Надежде перестать мешать пиво с водкой.

Депутат Савченко много раз привлекала к себе внимание необычными заявлениями и действиями, напоминает РИА "Новости". Ранее пользователи Сети высмеяли ее февральское выступление на телеканале NewsOne, где она вышла в эфир в нелепом костюме. Надежда позволяет себе нецензурно ругаться перед журналистами и при этом заявляет, что уже собирает средства на свою будущую президентскую кампанию.