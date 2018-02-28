У Порошенко обнаружили новые источники дохода в России
Петр Порошенко не только управленец, но и заядлый бизнесмен. Как оказалось, украинский глава вовсю промышляет коммерцией в России. Помимо кондитерской фабрики в Липецке, Порошенко владеет заводом по производству крахмала в той же Липецкой области, а также фирмой, занимающейся выращиванием и продажей зерна. Об этом поведали журналисты телеканала "1+1".
Тот факт, что Россия стала "страной-агрессором", совсем не повлияло на бизнес Порошенко. Никакого отказа от прав собственности не произошло, предприятия не были проданы, а связанные с бизнесом юридические лица продолжают существовать. Топ-менеджер, который решил не раскрывать своего имени, рассказал журналистам, что крахмальный завод переоформлен на одну из офшорных компаний, связанных с Порошенко.
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Более того, отмечается, что президент неплохо зарабатывает в России. В 2015 г. прибыль составила $700 тысяч. Однако администрация президента Украины все отрицает, утверждая, что Порошенко сейчас никаким бизнесом не занимается.
Добавим, что в 2014 г. будущий глава пообещал своим избирателям продать свой бизнес, оставив только телеканал "Пятый". Однако "набитые карманы", видно, важнее, чем уважение к своей стране.
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