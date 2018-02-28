Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

У Порошенко обнаружили новые источники дохода в России

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Maxym Marusenko
продолжениеНезалежная обнаружила в меню москвичей воробьев
Глава Украины совсем не брезгует зарабатывать деньги на территории "страны-агрессора"

Петр Порошенко не только управленец, но и заядлый бизнесмен. Как оказалось, украинский глава вовсю промышляет коммерцией в России. Помимо кондитерской фабрики в Липецке, Порошенко владеет заводом по производству крахмала в той же Липецкой области, а также фирмой, занимающейся выращиванием и продажей зерна. Об этом поведали журналисты телеканала "1+1".

Тот факт, что Россия стала "страной-агрессором", совсем не повлияло на бизнес Порошенко. Никакого отказа от прав собственности не произошло, предприятия не были проданы, а связанные с бизнесом юридические лица продолжают существовать. Топ-менеджер, который решил не раскрывать своего имени, рассказал журналистам, что крахмальный завод переоформлен на одну из офшорных компаний, связанных с Порошенко.

По теме

Более того, отмечается, что президент неплохо зарабатывает в России. В 2015 г. прибыль составила $700 тысяч. Однако администрация президента Украины все отрицает, утверждая, что Порошенко сейчас никаким бизнесом не занимается.

Добавим, что в 2014 г. будущий глава пообещал своим избирателям продать свой бизнес, оставив только телеканал "Пятый". Однако "набитые карманы", видно, важнее, чем уважение к своей стране.

Дарья ЕМЕЛЬЯНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Собчак и Жириновский устроили дебош в эфире

В ходе предвыборных дебатов между Собчак и Жириновским возникла потасовка

Стукач WADA пригрозил Кремлю

Информатор планирует разоблачить преследование Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей