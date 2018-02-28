На Украине обнаружили в меню москвичей воробьев
На берегах Днепра сочиняют байки о том, что "голодающие" жители столицы России якобы ловят городских птиц, чтобы не умереть. Так украинские пропагандисты создают очередной фейк из информации российских специалистов о причинах сокращения популяции московских воробьев.
На днях портал N+1 сообщил, что многие жители Москвы обнаружили на улицах уменьшение количества самой популярной городской птицы, и это действительно реальный факт.
"У нас пока нет точных данных, только оценки, но мы планируем проводить мониторинг птиц, и тогда нам будет точно понятен масштаб сокращения популяции. Но в том, что оно происходит, у нас сомнений нет", – сказала орнитолог, координатор программы "Птицы Москвы и Подмосковья" Зоомузея МГУ Ольга Волцит.
По ее словам, живущие в столице домовые и полевые воробьи выкармливают птенцов семенами и насекомыми, которые живут в траве, однако газоны постоянно стригут или заменяют искусственно выращенными рулонами.
В результате в Москве стало намного меньше муравьев, бабочек, жуков, кузнечиков и саранчи. "А ведь и бабочки, и гусеницы - основной корм для птиц, они выкармливают птенцов в основном гусеницами. Частая стрижка газонов тоже не способствует размножению насекомых", – подчеркивает эксперт.
И вот за эту тему ухватились украинские сетевые тролли, которые на полном серьезе обсуждают, насколько к Москве подступил голод, что его жители вынуждены поедать воробьев, но все равно "раболепно голосовать за Путина". Так своеобразно прокомментировал объяснения наших ученых антирросийский аккаунт в Twitter "Європейський вибір", который давно славится фантастическими историями "из России".
Россияне этот посыл решили не оставить без внимания.
"А что делать? Тушенка из ежей уже закончилась, лето еще не скоро, на одной березовой коре долго не протянешь, да и рябину птицы уже почти всю склевали", – "сокрушается" один пользователь.
"Кто же будет размениваться на воробьев, когда свиристелей полно?!" – написал другой.
А некоторые просят рецепт: "Кто-то знает, как готовить воробьев? А то все уже ели, а я еще не пробовала!"
Этот же аккаунт сегодня не утихомирился и выложил на странице очередной фейковый пшик о том, что в Москву для "поддержания нужных результатов выборов" вошла колонна РКСН "Ярс".
К посту прикреплено и видео, на котором действительно видна колонна ПГРК. На самом деле это тренировка перед Парадом Победы. На видео запечатлен момент, когда в подмосковное Алабино прибыли экипажи Тейковского ракетного соединения, преодолевшие "в марш-броске 400 км, проехав 19 мостов и около 60 дорожных развязок".
Один из комментаторов был красноречив: "Получается у нас каждый год выборы перед Днем Победы!"
Собчак и Жириновский устроили дебош в эфире
В ходе предвыборных дебатов между Собчак и Жириновским возникла потасовка
Стукач WADA пригрозил Кремлю
Информатор планирует разоблачить преследование Москвы
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Пришельцы усилили слежку за людьми
- Балтийский НЛО утаил секрет
- Раскрыта тайна "черепа пришельцев" у людей
Сирия
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- Сирию оставят без интернета
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина