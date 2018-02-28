Украинские сетевые тролли пошли вразнос. Они морочат голову пользователям рассказами о "голоде" в Москве

На берегах Днепра сочиняют байки о том, что "голодающие" жители столицы России якобы ловят городских птиц, чтобы не умереть. Так украинские пропагандисты создают очередной фейк из информации российских специалистов о причинах сокращения популяции московских воробьев.

На днях портал N+1 сообщил, что многие жители Москвы обнаружили на улицах уменьшение количества самой популярной городской птицы, и это действительно реальный факт.

"У нас пока нет точных данных, только оценки, но мы планируем проводить мониторинг птиц, и тогда нам будет точно понятен масштаб сокращения популяции. Но в том, что оно происходит, у нас сомнений нет", – сказала орнитолог, координатор программы "Птицы Москвы и Подмосковья" Зоомузея МГУ Ольга Волцит.

По ее словам, живущие в столице домовые и полевые воробьи выкармливают птенцов семенами и насекомыми, которые живут в траве, однако газоны постоянно стригут или заменяют искусственно выращенными рулонами.

В результате в Москве стало намного меньше муравьев, бабочек, жуков, кузнечиков и саранчи. "А ведь и бабочки, и гусеницы - основной корм для птиц, они выкармливают птенцов в основном гусеницами. Частая стрижка газонов тоже не способствует размножению насекомых", – подчеркивает эксперт.

И вот за эту тему ухватились украинские сетевые тролли, которые на полном серьезе обсуждают, насколько к Москве подступил голод, что его жители вынуждены поедать воробьев, но все равно "раболепно голосовать за Путина". Так своеобразно прокомментировал объяснения наших ученых антирросийский аккаунт в Twitter "Європейський вибір", который давно славится фантастическими историями "из России".

Россияне этот посыл решили не оставить без внимания.

"А что делать? Тушенка из ежей уже закончилась, лето еще не скоро, на одной березовой коре долго не протянешь, да и рябину птицы уже почти всю склевали", – "сокрушается" один пользователь. ‏

"Кто же будет размениваться на воробьев, когда свиристелей полно?!" – написал другой.

А некоторые просят рецепт: "Кто-то знает, как готовить воробьев? А то все уже ели, а я еще не пробовала!"

Этот же аккаунт сегодня не утихомирился и выложил на странице очередной фейковый пшик о том, что в Москву для "поддержания нужных результатов выборов" вошла колонна РКСН "Ярс".

К посту прикреплено и видео, на котором действительно видна колонна ПГРК. На самом деле это тренировка перед Парадом Победы. На видео запечатлен момент, когда в подмосковное Алабино прибыли экипажи Тейковского ракетного соединения, преодолевшие "в марш-броске 400 км, проехав 19 мостов и около 60 дорожных развязок".

Один из комментаторов был красноречив: "Получается у нас каждый год выборы перед Днем Победы!"