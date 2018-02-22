В Луганске увековечили в бронзе образ российского добровольца

В столице ЛНР Луганске, у входа в парк имени Молодой гвардии, появился пятиметровый памятник из бронзы и гранита

На гранитном постаменте прочно встал воин в полном боевом облачении и с автоматом наперевес. Спокойное, суровое лицо, левая рука с поднятой ладонью вытянута вперед в однозначном жесте "стоп". А за правой ногой бойца, уцепившись за наколенник, спрятался от подступающей опасности совсем маленький мальчонка.

Так выглядит памятник российским добровольцам, погибшим при защите молодой Луганской республики. В самый трудный для ЛНР момент они ценой своих жизней помогли сдержать рвущихся к Луганску украинских карателей.

Никто специально не приглашал этих людей в Донбасс, но они по зову сердца отправились на юго-восток Украины, когда пришедшее к власти в ходе государственного переворота новое украинское руководство двинуло свои войска на Луганск и Донецк за отказ местных жителей предавать память предков и отказаться от родного русского языка.

Жители Луганска не забыли подвига этих героев. Накануне празднования Дня защитника Отечества, который, в отличие от остальной Украины, жители Донбасса продолжают отмечать, в городе появился памятник российским добровольцам, которые плечом к плечу с местными жителями смело встали на защиту мира и спокойствия.

Монумент установлен при содействии "Лиги ветеранов локальных конфликтов", однако конкретного автора у памятника нет. В качестве скульптора указан народ. И это правильно, ведь образ добровольца для каждой семьи в Луганске свой. И вместе с тем нельзя не отметить сходства торжественно открытого в ЛНР памятника с другим известным монументом.

На высоком холме в берлинском Трептов-парке стоит памятник воину-освободителю. На нем старая советская гимнастерка и плащ-палатка, нет разгрузки с карманами под автоматные магазины, в руках у него меч, а не автомат. Но на руках у этого советского воина маленькая девочка, а на лице то же самое выражение, что и у бойца в Луганске.

Это взгляд человека, готового отдать жизнь за то, чтобы маленькие дети могли расти, не зная ужасов войны. Взгляд воина, который встал на защиту Отечества и не оставит свои позиции, пока опасность окончательно не исчезнет.

Как и деды добровольцев во времена Великой Отечественной, современные воины пришли при первых признаках опасности, чтобы отстоять общее для всех нас Отечество в едином строю с русскими, украинцами, казаками и всеми прочими, кто отказался отступить перед отрядами националистов.

Напомним, совершившийся в феврале 2014 года государственный переворот на Украине привел к резкому обострению отношений между юго-восточными регионами страны и официальным Киевом. Уже 14 апреля на сайте президента Украины появился указ о начале наступления на Донбасс, которое окрестили "антитеррористической операцией". Первые две недели боевые действия ограничивались вялыми стычками, однако затем части ВСУ были усилены бронетехникой и артиллерией, пошла в ход авиация.

За лето украинская армия серьезно потеснила ополченцев, вставших на защиту родной земли, однако к осени в молодые республики потянулись добровольцы из России, а также других стран ближнего и дальнего зарубежья. Начавшееся контрнаступление ознаменовалось сразу двумя котлами, в которых осталось несколько тысяч украинских силовиков и значительное количество техники.

Конфликт принял затяжной характер и продолжается до сих пор. Несмотря на усилия мирового сообщества, заключенные минские соглашения и готовность властей ЛНР и ДНР к переговорам, украинское правительство продолжает атаковать и провоцировать на линии фронта.