Лидер Незалежной поплакался в жилетку на свою незавидную долю

Владелец кондитерской корпорации Roshen и по совместительству президент Украины Петр Порошенко заявил, что его жизнь – не сахар. Об этом он поведал в ходе сегодняшней пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки, почему так получается, что в государстве все так плохо, а у него все так хорошо.

"Я хочу спросить, как это быть президентом-олигархом в стране, где люди выживают, а не живут, где люди близки к гуманитарной катастрофе? Как вы ощущаете ценностную не ответственность перед самим собой в той ситуации, в которой вы живете", – спросила она у пана Порошенко, у которого в этот момент на лице ходили желваки.

Президент сначала рассказал, в каком катастрофическом состоянии ему досталась Незалежная – инфляция, "ноль золотовалютных резервов", пустая казна, парализованные банковская система и судопроизводство, коррупция и много чего другого.

"Я не хочу сейчас обсуждать свою жизнь, но поверьте мне, она не сахар", – считает лидер нации. Чтобы убедиться в этом, он позвал журналистку провести один день с ним, и убежден, что она поменяет свое мнение. "Дорогая моя, давайте менять вместе Украину", – призвал Порошенко.

Далее он пожаловался на уменьшение личных доходов после того, как стал главой государства.

"Могу отметить, что когда я избирался президентом, мои доходы были намного большими, чем это есть сейчас. Я единственный президент, который имеет эту динамику", – сообщил Петр Алексеевич.

Президент лукаво посоветовал сравнить уровень жизни в Мариуполе, подконтрольном Киеву, и Донецке – столице самопровозглашенной ДНР, забыв на миг о торговой блокаде мятежного Донбасса, установленной непосредственно с его одобрения. В качестве примера настоящей катастрофы Порошенко привел детей, которые не могут ходить в школы в республиках, невозможность купить лекарства, высокий уровень безработицы, "продукты низкого качества и намного дороже" по цене. По его словам, в Донецке "половина населения живет на гуманитарных подачках".

Он добавил, что "не носит розовые очки", поэтому знает все проблемы Украины.

Также Петр Алексеевич умудрился трижды прощелкать пальцами в момент, когда пытался убедить участников мероприятия, как заставил олигархов платить налоги.

Ранее Порошенко впервые прокомментировал свой вояж на Мальдивы, подчеркнув, что ездил под своей фамилией, за свои деньги и не терял контроль над страной.