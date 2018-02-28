Киев потребовал возвращения кораблей вместе с Крымом
Оставленная у побережья Крыма украинская военная техника все еще представляет интерес для киевских властей, только теперь Москве мало их отремонтировать. Президент Незалежной Петр Порошенко сформулировал старые "новые" условия.
"Мы точно готовы принять корабли из Крыма, и речь идет не о том, есть или нет там ремонт, комплектация или что-либо другое. Мы готовы принять корабли из Крыма только вместе с Крымом", – сказал Порошенко в эфире "112 Украина".
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По его словам, с такой постановкой условий согласны и власти, и народ Украины. А чтобы, по его словам, ускорить процесс, Киев прибегнет к активным действиям – санкциям и судебным искам.
Это заявление, впрочем, не произвело впечатление в самом Крыму, где слова лидера соседней страны воспринял не иначе как "мечтательный бред". Крымский вице-премьер Сергей Полонский отметил, что подобные высказывания на Украине уже стали такой рутиной, что скоро сойдут на нет.
"Скоро эти выступления и мысли так называемых властей Украины будут исчезать из информационного пространства в момент их произнесения", – приводит слова Полонского РИА "Новости".
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