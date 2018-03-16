Украине и России отмерили пять дней до расставания

Незалежная торопится оборвать нити сотрудничества с соседом, несмотря на перспективу остаться в перманентном кризисе

Решение о расторжении программы экономического сотрудничества Украины с Россией будет принято в ближайшую среду, 21 марта. На это искренне надеется премьер-министр Незалежной Владимир Гройсман, который ранее заявлял, что возглавляемое им правительство уже готовит документ о денонсации программы семилетней давности.

"Я думаю, что уже в эту среду мы разорвем ту программу, которую заключили в 2011 году, мы считаем, она не отвечает национальным интересам", – оповестил Гройсман радиослушателей "Нового времени". Отметим, что данная программа рассчитана до 2020 года и предусматривает развитие режима свободной торговли, взаимной защиты и безопасности инвестиций. Также в ней оговаривается обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран и создание интегрированной системы платежно-расчетных операций.

Кроме того, он заверил, что экономическое будущее его родины не на Востоке, а на Западе, то есть Украина намерена ограничить экономические связи с Россией. "Сегодня 40% нашего экспорта – это экспорт в страны ЕС", – подчеркнул премьер. К слову, ранее украинский МИД разработал предложения, касаемые выхода Незалежной из СНХ, а также прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Однако курс Гройсмана не у всех политиков находит поддержку. К примеру, лидер общественного движения "Украинский выбор – право народа" Виктор Медведчук считает, что Незалежная сможет выбраться из экономического кризиса, если повернутся лицом к соседней России.

"Несмотря на ухудшение отношений между Киевом и Москвой, сворачивание двухсторонних бизнес-проектов, закрытие совместных производств, российский капитал продолжает поддерживать экономику Украины. Но, не восстановив полноценное сотрудничество между странами, не вернув свои позиции на рынках СНГ и РФ, Украина вряд ли сможет преодолеть кризис в экономике", — цитирует Медведчука в Facebook его пресс-служба. Депутат отмечает, что в прошлом году неугодная соседка вложила в украинскую экономику 21,2% всех инвестиций. Больше вливаний сделал только Кипр ― 27%.