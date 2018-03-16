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Порошенко поддакнул нагрубившему России министру

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Wiktor Dabkowski
Лидер Незалежной пошел по стопам "симпатичного молодого человека" из Великобритании

Украинский президент Петр Порошенко посягнул на скандальные лавры министра обороны Соединенного Королевства Гэвина Уильямсона, который потребовал от России "отойти и заткнуться". Он решил немного сплагиатить и отправил свое послание российским властям РФ по поводу отравления экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

""Химическая атака" Кремля в Великобритании – не что иное, как посягательство на суверенитет Великобритании. И наше послание России такое же, как и слова британского министра обороны Гэвина Уильямсона: "заткнуться и убираться вон"", – написал лидер украинцев в Twitter и в Facebook.

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Поклонники пана Порошенко принялись восхвалять его за эту поддержку бриттов и, на их просвещенный европейский взгляд, достойный посыл Москве.

"Все классно, но еще необходимо перестать торговать с москалями", – считает одна. "А раньше такой месседж нельзя было высказать?!" – сокрушается другая.

Однако нашлись и вполне адекватные граждане Украины, которые пристыдили главу государства, у которого, "видимо, тоже не хватает образования как и у английского мин. обор". "Жалко обоих", – отметил подписчик. "Смелость города берет. А трусость-микрофон", – считает пользователь 46PresidentOfUSA‏.

"Агония началась", – прокомментировал пост Петра Алексеевича Игорь Ерохин.

"А вот придумать что-нибудь свое не выходит?" – спрашивает Андрей Николаев.

"Комментарий, достойный президента, как же", – указала Ольга Лосикова.

Свои антироссийский перформанс Уильямсон изобразил 15 марта. Так он отреагировал на планы правительства РФ применить меры в ответ на высылку наших дипломатов. Сегодня достойный ответ англичанину дал глава МИД России Сергей Лавров, предположивший, что Уильямсону элементарно "не хватает образования".

"Министр обороны Великобритании – симпатичный молодой человек, наверное, ему тоже хочется войти в историю какими-то громкими заявлениями. У Терезы Мэй "highly possible" главный аргумент в отношении вины России, у него, значит, – "Russia should go away and shut up". Может образования не хватает, я не знаю", – сказал Лавров.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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