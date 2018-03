Лидер Незалежной пошел по стопам "симпатичного молодого человека" из Великобритании

Украинский президент Петр Порошенко посягнул на скандальные лавры министра обороны Соединенного Королевства Гэвина Уильямсона, который потребовал от России "отойти и заткнуться". Он решил немного сплагиатить и отправил свое послание российским властям РФ по поводу отравления экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

""Химическая атака" Кремля в Великобритании – не что иное, как посягательство на суверенитет Великобритании. И наше послание России такое же, как и слова британского министра обороны Гэвина Уильямсона: "заткнуться и убираться вон"", – написал лидер украинцев в Twitter и в Facebook.

Поклонники пана Порошенко принялись восхвалять его за эту поддержку бриттов и, на их просвещенный европейский взгляд, достойный посыл Москве.

"Все классно, но еще необходимо перестать торговать с москалями", – считает одна. "А раньше такой месседж нельзя было высказать?!" – сокрушается другая.

Однако нашлись и вполне адекватные граждане Украины, которые пристыдили главу государства, у которого, "видимо, тоже не хватает образования как и у английского мин. обор". "Жалко обоих", – отметил подписчик. "Смелость города берет. А трусость-микрофон", – считает пользователь 46PresidentOfUSA‏.

"Агония началась", – прокомментировал пост Петра Алексеевича Игорь Ерохин.

"А вот придумать что-нибудь свое не выходит?" – спрашивает Андрей Николаев.

"Комментарий, достойный президента, как же", – указала Ольга Лосикова.

Свои антироссийский перформанс Уильямсон изобразил 15 марта. Так он отреагировал на планы правительства РФ применить меры в ответ на высылку наших дипломатов. Сегодня достойный ответ англичанину дал глава МИД России Сергей Лавров, предположивший, что Уильямсону элементарно "не хватает образования".

"Министр обороны Великобритании – симпатичный молодой человек, наверное, ему тоже хочется войти в историю какими-то громкими заявлениями. У Терезы Мэй "highly possible" главный аргумент в отношении вины России, у него, значит, – "Russia should go away and shut up". Может образования не хватает, я не знаю", – сказал Лавров.