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Порошенко готовится к войне с Россией

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Mikhail Palinchak
Президент Украины отметил, что страна окажет сопротивление в случае нападения

 В ходе выступления в Краматорске Порошенко заявил, что Украину не удастся усыпить "колыбельными о миролюбивой России", поэтому в случае российского вторжения страна готова оказать серьезное противостояние.

"Пусть Россия знает, что мы готовы к отпору и девять грамм свинца припасем для каждого, кто придет к нам с мечом", – сказал украинский лидер. Видео с заявлением Порошенко опубликовано на странице главы государства на Facebook.

Ранее президент Украины подписал закон о реинтеграции Донбасса в котором Россия именуется "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории –  ДНР и ЛНР получили статус "оккупированных территорий". При этом документ позволяет узаконить применение вооруженных сил Украины на территориях ДНР и ЛНР без объявления войны.

Отношения между Россией и Украиной продолжают накаляться. 16 марта премьер-министр Незалежной Владимир Гройсман заявил, что программа экономического сотрудничества с Россией, которая была подписана еще в 2011, утеряла всяческий смысл. По этой причине украинское правительство готовит документ о денонсации программы, который должен вступить в силу 21 марта. "Я думаю, что уже в эту среду мы разорвем ту программу, которую заключили в 2011 году, мы считаем, она не отвечает национальным интересам", – сказал Гройсман в эфире радиостанции "Новое время". Украинский премьер подчеркнул, что таким образом Украина хочет полностью оборвать все экономические связи с Россией.

Мария Разумова
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