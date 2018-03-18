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Саакашвили замахнулся на Крым

Михаил Саакашвили. Фото: GLOBAL LOOK press/Jaap Arriens
Политик размечтался на митинге

Бывший губернатор Одесской области и некогда близкий соратник президента Петра Порошенко нашел новый способ привлечь к себе внимание. На этот раз, он пообещал своим немногочисленным сторонникам "вернуть полуостров". 

Громкие заявления Мишико сделал на акции протеста, где требовали отставки Порошенко. 

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"Приветствую вас, Киев! Мы вернули Майдан, мы вернем себе и Крым. Мы должны перейти на акции прямого действия, народного гнева, когда мы будем показывать всем прокурорам, приспешникам режима, что у них будет гореть земля под ногами", – цитирует его пространственное высказывание NewsOne. 

Правда, договорить Саакашвили не удалось. После его слов о том, что надо бы "сделать народные праймериз", участники митинга начали разбирать сцену, на которой он стоял. 

Скитания бывшего президента Грузии и экс-чиновника Незалежной начались 12 февраля, в день когда его депортировали с Украины. Сейчас Михаил вместе с семьей живет в Нидерландах и совершает поездки на вторую родину, где пытается организовать митинги и лишить власти бывшего друга. 



Марина МОНРО
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