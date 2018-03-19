Почему погиб подозреваемый в атаке на "Боинг" в Донбассе летчик

Владислава Волошина угнетали проблемы, возникшие в Николаевском международном аэропорту

Пилот исполнял обязанности директора воздушной гавани. А во время ее ремонта возникли некоторые "непонятки". Это и стало причиной решения Владислава Волошина уйти из жизни.

Во-первых, так и не решился вопрос о задолженности за уже произведенные ОАО "Жилпромстрой-8" работы, а это ни много ни мало больше 20 млн грн, сообщил "Новостям N" один из близко знавших Волошина работников аэропорта. Во-вторых, выигравшая тендер на производство электромонтажных работ в аэропорту на крупную сумму – почти 60 млн грн – одна из николаевских фирм получила предоплату в сумме 10 млн и выполнила большую часть работ, а недавно поступило указание (от кого, источник говорить не захотел) остальных денег ей не платить, а заключить договор на электромонтажные работы с другой компанией.

Было в аэропорту много и других проблем, которые угнетали и.о. директора. А он, по словам бывших сослуживцев, человек впечатлительный, с повышенным чувством справедливости. Сразу после увольнения из армии он опубликовал на своей странице в Facebook запись с заголовком "Почему я ушел из армии", в которой назвал трудности украинских летчиков – маленькие зарплаты, отсутствие обмундирования и плохое отношение начальства.

Отставной военнослужащий умер по пути в больницу после попытки свести счеты с жизнью. В последнее время, как рассказали полиции родственники Волошина, он находился в подавленном состоянии.

Фамилию этого летчика назвал украинский военный, который проходил в России свидетелем по делу о крушении малайзийского "Боинга". Очевидец заявил, что самолет могли сбить со штурмовика, который пилотировал Владислав Волошин. В Службе безопасности Украины это опровергли, признав, что пилот служил в ВСУ, но в день авиакатастрофы в Донбассе в небо не поднимался, и уничтожили все улики по делу.

Боевой самолет ВВС Украины совершал полет в день крушения пассажирского "Боинга" рейса MH17 на востоке Незалежной в июле 2014 г. над Донецком. Это доказывает секретная карта, обнародованная 29 июня 2017 г. изданием "Совершенно секретно".

Ранее о том, что малайзийский "Боинг 777" мог быть сбит ракетой типа "воздух – воздух", выпущенной с украинского истребителя, заговорили в фильме BBC. Телеканал представил свидетельства очевидцев, которые говорили в пользу такой версии.

Самолет, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 г. под Донецком, на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

