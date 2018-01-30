Реконструктор Гиркин ответит за сбитый "Боинг"
Родственники жертв катастрофы малайзийского самолета "Боинг" рейса MH17 выиграли дело в суде США против Игоря Гиркина. Об этом во вторник, 30 января, сообщает нидерландская телепрограмма Zembla, в распоряжении которой оказались соответствующие документы.
Отмечается, что судебный вердикт был вынесен еще 21 декабря прошлого года. По решению суда родственники погибших должны получить $400 млн компенсации, т.е. по $20 млн каждому.
Исковое заявление поступило от членов семей 25 жертв авиационной трагедии, 10 из которых являются гражданами Нидерландов. Дело возбудили против лидера пророссийских ополченцев мятежного Донбасса Игоря Гиркина (Стрелкова).
В сообщении между тем подчеркивается, что шансы получить компенсацию равны нулю, поскольку сам Гиркин в суд не явился, а по домашнему адресу в Москве его не нашли. При этом адвокаты родственников жертв авиакатастрофы намерены арестовать имущество россиянина.
Впрочем, представители пострадавших считают, что в данном решении важна не материальная сторона, а символическое и эмоциональное удовлетворение.
"Этот случай не о деньгах, а о справедливости для семей, мы хотим внимания на мировой арене к делу и к тем, кто несет ответственность за эту страшную трагедию", - заявил адвокат родственников Флойд Уинсер.
Сам экс-министр обороны Донецкой народной республики Стрелков, также известный энтузиаст в среде военно-исторических реконструкторов Москвы, комментируя "Дождю" новости из Штатов, сказал, что ему от вердикта иностранного суда "ни тепло ни холодно", т.к. он "чуть ли не "террорист номер 1 в мире", хуже уже для него не будет. Говоря о компенсации, бывший ополченец засомневался, что с него что-то можно взять.
"Я что, против что ли? (...) Если у меня появятся лишние полмиллиарда долларов, я не против заплатить родственникам за неизвестно кем сбитый "Боинг", мне не жалко будет помочь людям", - добавил Гиркин.
Напомним, пассажирский самолет "Малайзийских авиалиний", совершавший
рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля
2014 г. в районе села Грабово на территории, контролируемой ополченцами ДНР. Все находившиеся на его борту 298 человек
погибли. До сих пор никем доподлинно не установлено, кто же на самом деле сбил лайнер.
США не смогли обрушить рубль
Российская валюта может выдохнуть и вернуться к прежнему привычному занятию - постепенному укреплению
Информатору WADA поставили неутешительный диагноз
У Родченкова нашли проблемы с головой
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Земле грозит нашествие инопланетных вирусов
- НАТО столкнулась с пришельцами
- Инопланетяне подготовили захват Земли
Сирия
- США задумали отхватить кусок Сирии
- Россия предлагала секретную сделку по Сирии
- Турция ударила по курдам "Оливковой ветвью"
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина