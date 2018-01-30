Реконструктор Гиркин ответит за сбитый "Боинг"

Американский суд признал виновным в трагедии под Донецком россиянина

Родственники жертв катастрофы малайзийского самолета "Боинг" рейса MH17 выиграли дело в суде США против Игоря Гиркина. Об этом во вторник, 30 января, сообщает нидерландская телепрограмма Zembla, в распоряжении которой оказались соответствующие документы.

Отмечается, что судебный вердикт был вынесен еще 21 декабря прошлого года. По решению суда родственники погибших должны получить $400 млн компенсации, т.е. по $20 млн каждому.

Исковое заявление поступило от членов семей 25 жертв авиационной трагедии, 10 из которых являются гражданами Нидерландов. Дело возбудили против лидера пророссийских ополченцев мятежного Донбасса Игоря Гиркина (Стрелкова).

В сообщении между тем подчеркивается, что шансы получить компенсацию равны нулю, поскольку сам Гиркин в суд не явился, а по домашнему адресу в Москве его не нашли. При этом адвокаты родственников жертв авиакатастрофы намерены арестовать имущество россиянина.

Впрочем, представители пострадавших считают, что в данном решении важна не материальная сторона, а символическое и эмоциональное удовлетворение.



"Этот случай не о деньгах, а о справедливости для семей, мы хотим внимания на мировой арене к делу и к тем, кто несет ответственность за эту страшную трагедию", - заявил адвокат родственников Флойд Уинсер.

Сам экс-министр обороны Донецкой народной республики Стрелков, также известный энтузиаст в среде военно-исторических реконструкторов Москвы, комментируя "Дождю" новости из Штатов, сказал, что ему от вердикта иностранного суда "ни тепло ни холодно", т.к. он "чуть ли не "террорист номер 1 в мире", хуже уже для него не будет. Говоря о компенсации, бывший ополченец засомневался, что с него что-то можно взять.

"Я что, против что ли? (...) Если у меня появятся лишние полмиллиарда долларов, я не против заплатить родственникам за неизвестно кем сбитый "Боинг", мне не жалко будет помочь людям", - добавил Гиркин.

Напомним, пассажирский самолет "Малайзийских авиалиний", совершавший рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 г. в районе села Грабово на территории, контролируемой ополченцами ДНР. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли. До сих пор никем доподлинно не установлено, кто же на самом деле сбил лайнер.

