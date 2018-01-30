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Реконструктор Гиркин ответит за сбитый "Боинг"

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Ermochenko
Американский суд признал виновным в трагедии под Донецком россиянина

Родственники жертв катастрофы малайзийского самолета "Боинг" рейса MH17 выиграли дело в суде США против Игоря Гиркина. Об этом во вторник, 30 января, сообщает нидерландская телепрограмма Zembla, в распоряжении которой оказались соответствующие документы.

Отмечается, что судебный вердикт был вынесен еще 21 декабря прошлого года. По решению суда родственники погибших должны получить $400 млн компенсации, т.е. по $20 млн каждому.

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Исковое заявление поступило от членов семей 25 жертв авиационной трагедии, 10 из которых являются гражданами Нидерландов. Дело возбудили против лидера пророссийских ополченцев мятежного Донбасса Игоря Гиркина (Стрелкова).

В сообщении между тем подчеркивается, что шансы получить компенсацию равны нулю, поскольку сам Гиркин в суд не явился, а по домашнему адресу в Москве его не нашли. При этом адвокаты родственников жертв авиакатастрофы намерены арестовать имущество россиянина.

Впрочем, представители пострадавших считают, что в данном решении важна не материальная сторона, а символическое и эмоциональное удовлетворение.

"Этот случай не о деньгах, а о справедливости для семей, мы хотим внимания на мировой арене к делу и к тем, кто несет ответственность за эту страшную трагедию", - заявил адвокат родственников Флойд Уинсер.

Сам экс-министр обороны Донецкой народной республики Стрелков, также известный энтузиаст в среде военно-исторических реконструкторов Москвы, комментируя "Дождю" новости из Штатов, сказал, что ему от вердикта иностранного суда "ни тепло ни холодно", т.к. он "чуть ли не "террорист номер 1 в мире", хуже уже для него не будет. Говоря о компенсации, бывший ополченец засомневался, что с него что-то можно взять.

"Я что, против что ли? (...) Если у меня появятся лишние полмиллиарда долларов, я не против заплатить родственникам за неизвестно кем сбитый "Боинг", мне не жалко будет помочь людям", - добавил Гиркин.

Напомним, пассажирский самолет "Малайзийских авиалиний", совершавший рейс по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 г. в районе села Грабово на территории, контролируемой ополченцами ДНР. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли. До сих пор никем доподлинно не установлено, кто же на самом деле сбил лайнер.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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