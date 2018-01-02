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Список подозреваемых в крушении MH17 опубликован не будет

Фото: Imago/TASS
В прокуратуре Нидерландов опровергли появившуюся накануне в ряде СМИ информацию

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Нидерланды не намерены публиковать список подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" на Украине в июле 2014 года.

Официальный представитель голландской прокуратуры Вим де Бран опроверг появившуюся накануне в ряде СМИ информацию о том, что голландская сторона обнародует имена 120 лиц, которых считает причастными к трагедии.

"Это сообщения не соответствуют действительности. Мы не собираемся публиковать список подозреваемых", - приводит ТАСС заявление де Брана.

"Боинг" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области в результате попадания в самолет ракеты. Погибли все находившиеся на борту 298 человек, две трети из которых были подданными Нидерландов.

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