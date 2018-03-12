Названы имена подозреваемых в падении "Боинга" в Донбассе

В деле об авиакатастрофе на юго-востоке Незалежной фигурируют российские военные

Служба безопасности Украины назвала семерых подозреваемых по делу сбитого в 2014 г. самолета. В их числе российские военные Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Николай Ткачев. Такие данные из интервью возглавлявшего в то время украинскую службу безопасности Валентина Наливайченко приводит нидерландское издание независимых журналистских расследований Zembla.

Именно СБУ обеспечила следствие многочисленными материалами, в том числе записями перехваченных телефонных разговоров, которых насчитывается 150 тыс., отмечает издание.

Как пишет издание, команда исследователей все свое внимание сосредоточило на тех, кто руководил вооруженным заговором на Донбассе, выпустив из внимания обслуживающих российскую систему "Бук", которой в июле 2014 года был сбит самолет авиакомпании Malaysia Airlines.

Напомним, судно выполняло рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек, из них 193 пассажира – граждане Нидерландов. Все они погибли в Донецкой области.