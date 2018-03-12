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Названы имена подозреваемых в падении "Боинга" в Донбассе

Фото: GLOBAL LOOK press/Ria Novosti
В деле об авиакатастрофе на юго-востоке Незалежной фигурируют российские военные

Служба безопасности Украины назвала семерых подозреваемых по делу сбитого в 2014 г. самолета. В их числе российские военные Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Николай Ткачев. Такие данные из интервью возглавлявшего в то время украинскую службу безопасности Валентина Наливайченко приводит нидерландское издание независимых журналистских расследований Zembla.

Именно СБУ обеспечила следствие многочисленными материалами, в том числе записями перехваченных телефонных разговоров, которых насчитывается 150 тыс., отмечает издание.

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Как пишет издание, команда исследователей все свое внимание сосредоточило на тех, кто руководил вооруженным заговором на Донбассе, выпустив из внимания обслуживающих российскую систему "Бук", которой в июле 2014 года был сбит самолет авиакомпании Malaysia Airlines.

Напомним, судно выполняло рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек, из них 193 пассажира – граждане Нидерландов. Все они погибли в Донецкой области. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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