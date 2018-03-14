Запад заговорил о непричастности Москвы к крушению "Боинга" в Донбассе

Зарубежные политики изменили отношение к расследованию авиакатастрофы на юго-востоке Украины

В частности, глава МИД Австралии Джулия Бишоп заявила, что еще рано делать по этому поводу какие бы то ни было выводы. По ее словам, "невозможно составить мнение о доказательствах, поскольку они пока не оглашены". А ведь ранее та же министр высказывалась на этот счет более уверенно. К примеру, в октябре 2016 г. она призывала найти виновных в уничтожении самолета "в российском военном командовании".

В последнее время Австралия менее конфронтационно настроена по отношению к России, отметил эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров. Это связано с потерями от антироссийских санкций и уходом три года назад в отставку выступавшего с антироссийскими заявлениями премьер-министра Тони Эббота, пояснил RT эксперт.

До Бишоп о том, что доказательств причастности России к уничтожению гражданского самолета нет, говорил новозеландский министр иностранных дел Уинстон Питерс. Тем самым утверждение," что человек, который пустил ракету, сделал это по указанию России, провисает", добавлял он. К тому же, по его словам, интересам страны не отвечает пустая трата времени, "если по итогам выяснится, что эти инсинуации не имеют фактических подтверждений".

Ни причастность РФ, ни вина ополченцев Донбасса в авиакатастрофе 2014 г. не доказана, подтвердил Михаил Александров. "Многое указывает, что это киевский режим сбил самолет. И новозеландцы, и австралийцы это понимают", – продолжил эксперт.

При этом "новозеландцы более свободны в своих высказываниях, а австралийцы все же связаны с США военным договором АНЗЮС, потому они более осторожны", выразил мнение политолог.

Четыре года длится уголовное расследование крушения "Боинга" рейса MH17 "Малайзийских авиалиний". Совет по безопасности Нидерландов 13 октября 2015 г. опубликовал результаты технического расследования. В документе записано, что самолет сбила ракета "земля – воздух", входящая в состав ЗРК "Бук", "Бук-М1" и "Бук-М1-2". А через год следственная комиссия сообщила, что ракета была запущена из района, контролируемого ополченцами ДНР.

Но все это нелегитимно с точки зрения института международного права, отметил эксперт Международной организации гражданской авиации Виталий Бордунов. "Украина должна была организовать соответствующее расследование вместе с Малайзией, чего не было сделано", – добавил эксперт.

На днях главных подозреваемых в крушении самолета назвала нидерландская программа журналистских расследований Zembla. Прозвучали имена бывшего министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова, его подчиненного Сергея Дубинского и генерал-полковника ВС РФ в отставке Николая Ткачева.

Говорилось, что об этом следствию сообщила Служба безопасности Украины. До этого журналисты, и австралийские в том числе, не раз выносили на публику похожие "сенсационные" разоблачения, но все "это липа, с юридической точки зрения эти доказательства принять всерьез невозможно", отметил Виталий Бордунов.

Ранее, 22 февраля, голландское Министерство юстиции продлило расследования до 2019 г., хотя перед этим собиралось обнародовать результаты уже в начале этого года.

До сих пор, по данным ведомства, собирают останки жертв. И, несмотря на незавершенность следствия, Гаага "ведет подготовку к началу судебного процесса". При этом Министерство юстиции Нидерландов сообщило, что ознакомилось с докладом российских специалистов, однако выводы, сделанные из него, не озвучены.