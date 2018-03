Глава Минобороны Британии потребовал от РФ "заткнуться"

Британцы возмутились высылке своих дипломатов из России

Глава Минобороны Великобритании, говоря о намерении Москвы выслать британских дипломатов, не сдержался и посоветовал России "отойти и заткнуться".

"Что мы сделаем – мы посмотрим, как Россия ответит на то, что мы сделали. Это совершенно жестокий и возмутительный акт, который Россия устроила в Солсбери. Мы на него ответили. Честно говоря, Россия должна отойти в сторону и заткнуться (Russia should go away and shut up)", – приводит его слова BBC.

Уильямсон также подчеркнул, что Лондон внимательно следит за каждым шагом Москвы.

"Но будет неправильно давать их ответу оценку загодя", – добавил он.

В МИД РФ не стали тянуть с ответом. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова считает, что неспроста Лондон начал так нервничать.

"Что еще может сказать? Министр обороны страны, которая скрывает обстоятельства применения на своей территории химических отравляющих веществ и не желает передавать имеющуюся информацию, как того требует Конвенция по запрещению химического оружия? Лондону есть что скрывать. Партнеры нервничают", – написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее глава Великобритании Тереза Мэй обвинила в отравлении Скрипаля Россию и сделала ряд громких заявлений о разрыве дипотношений с РФ и высылкой наших дипломатов из страны. МИД РФ готов жестко ответить на такие действия и "обязательно" вышлет британских дипломатов.

Накануне на экстренном заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке официальный представитель Соединенного Королевства Джонатан Аллен обвинил Россию в использовании запрещенного химического оружия. А представитель РФ при ООН Василий Небензя в ответ заметил, что никаких доказательств у обвинений нет и они строятся исключительно на предположениях, напоминает URA.RU.