Вокруг России собирают новый заговор

Франция вступила в коалицию с Великобританией по делу Скрипаля и готовится ввести санкции

Франция пошла по пути Великобритании и готова применить санкции в отношении России в связи с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом рассказал президент Эммануэль Макрон.

По его словам, в ближайшие дни будет объявлено о конкретных мерах.

"Франция решительно осуждает это неприемлемое нападение на союзную страну, и я хочу высказать здесь всю мою солидарность с позицией Терезы Мэй", – цитирует его Le Figaro.

Политик подчеркнул, что ответственность за отравление лежит только на Москве. Макрон также напомнил о важности полного соблюдения международных конвенций и приверженности борьбе с безнаказанностью за использование химического оружия.

Таким образом, Великобритания и Франция вошли в коалицию против России, что значительно увеличивает напряженность в мировой политике.

Ранее глава Великобритании Тереза Мэй обвинила в отравлении Скрипаля Россию и сделала ряд громких заявлений о разрыве дипотношений с РФ и высылкой наших дипломатов из страны. Однако МИД РФ готов жестко ответить на такие действия и "обязательно" вышлет британских дипломатов.

Между тем отравить бывшего полковника ГРУ могли украинские националисты, предположил сенатор Андрей Климов. Причем сделать это они способны ради того, чтобы насолить России, пояснил он, передает "Подмосковье сегодня".