Москва избавится от британских дипломатов

Россия жестко ответила Королевству

Сотрудники диппредставительства Британии в России пакуют чемоданы. В скором времени делегацию вышлют из страны. Однако когда именно подданые Королевы окажутся на родине пока не известно.

Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Отвечая на вопрос о том, отправит ли Москва британских дипломатов, он ответил "обязательно", пишет РИА "Новости".

Ранее о том, что ответ на действия Великобритании разрабатывается, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Отношения двух стран ухудшились на фоне новости об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего в пользу английской Королевы. В 2006 г. его осудили, а спустя четыре года обменяли на рассекреченных в США российских агентов.

С 2010 г. перебежчик прекрасно жил в Британии. 4 марта 2018 года его вместе с дочерью Юлией отравили. Полицейские нашли невменяемого Скрипаля на ул. Солсбери. Якобы его доставили в больницу и там выяснилось, что он надышался опасным, редким нервно-паралитическим газом. Интересно, что ему сразу же ввели нужный антидот и спасли.

Британия разглядела в случившемся российский след. 14 марта глава правительства Тереза Мэй обвинила в отравлении шпиона Россию и сделала ряд громких заявлений о разрыве дипотношений с РФ и высылкой наших дипломатов из страны.