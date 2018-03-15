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Москва избавится от британских дипломатов

Посольство Великобритании в Москве. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Россия жестко ответила Королевству

Сотрудники диппредставительства Британии в России пакуют чемоданы. В скором времени делегацию вышлют из страны. Однако когда именно подданые Королевы окажутся на родине пока не известно. 

Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Отвечая на вопрос о том, отправит ли Москва британских дипломатов, он ответил "обязательно", пишет РИА "Новости". 

Ранее о том, что ответ на действия Великобритании разрабатывается, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. 

Отношения двух стран ухудшились на фоне новости об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего в пользу английской Королевы. В 2006 г. его осудили, а спустя четыре года обменяли на рассекреченных в США российских агентов.

С 2010 г. перебежчик прекрасно жил в Британии. 4 марта 2018 года его вместе с дочерью Юлией отравили. Полицейские нашли невменяемого Скрипаля на ул. Солсбери. Якобы его доставили в больницу и там выяснилось, что он надышался опасным, редким нервно-паралитическим газом. Интересно, что ему сразу же ввели нужный антидот и спасли. 

Британия разглядела в случившемся российский след. 14 марта глава правительства Тереза Мэй обвинила в отравлении шпиона Россию и сделала ряд громких заявлений о разрыве дипотношений с РФ и высылкой наших дипломатов из страны. 

Ольга ЧИСТЯКОВА
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