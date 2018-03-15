Захарова рассказала о санкциях против Британии

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Ответные санкции в отношении Великобритании сейчас
разрабатываются и будут приняты в ближайшее время. Об этом официальный
представитель МИД России Мария Захарова сообщила в четверг, 15 марта, во время еженедельного брифинга, посвященного актуальным
проблемам внешней политики. В этот раз наиболее острым вопросом оказались российско-британские
отношения.
Накануне Великобритания объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата. На такую меру Лондон пошел из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в котором голословно обвинил Москву.
"Еще раз официально призываем Великобританию предоставить все имеющиеся материалы по инциденту, как они называют, с распространением химического оружия на территории Великобритании", – заявила Захарова в ходе брифинга.
Она сообщила, что Москва, со своей стороны, делает активные попытки разобраться в инциденте, однако наталкивается на глухую стену.
"В адрес Форин-офиса по линии российского посольства в Великобритании были направлены несколько дипломатических нот. Они имели своей целью начать активный диалог с официальным Лондоном. В ответ мы получили ничего не значащие отписки ", – приводит РИА "Новости" слова Захаровой.
Более того, Лондон отказывается от сотрудничества с Москвой и в рамках обязательств члена Конвенции по запрещению химического оружия и члена Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В то же время нападки на Россию продолжаются.
"Мы видим продолжение этого информационно-политического шоу, мы видим очевидную информационно-политическую кампанию, мы видим попытку в том числе использовать механизмы СБ ООН для того, чтобы еще раз с новой силой разогреть эту антироссийскую истерию, эту антироссийскую кампанию. Выводы мы будем делать", – подчеркнула Захарова.
В связи "недружественными шагами" Великобритании в адрес РФ Москва готовится объявить о мерах со своей стороны. "Предполагается, безусловно, принятие ответных мер. Сейчас они находятся в стадии разработки и будут приняты в ближайшее время", – сообщила официальный представитель МИД РФ.
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России в 2006 г. за шпионаж в пользу Лондона. В 2010 г. он был обменен на рассекреченных в США российских агентов. В качестве места жительства Скрипаль выбрал Великобританию. А 4 марта 2018 г. он и приехавшая к нему из РФ дочь Юлия были обнаружены на улице в Солсбери в невменяемом состоянии. Британская полиция подозревает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Глава британского правительства Тереза Мэй обвинила российские власти в покушении на убийство бывшего разведчика.
Информация о пострадавших пока уточняется
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