Загадочные смерти на берегах туманного Альбиона продолжаются

Бывший топ-менеджер "Аэрофлота", бывший соратник беглого олигарха Бориса Березовского Николай Глушков скончался в столице Великобритании.

О смерти Глушкова сообщил владелец газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев на своей страничке в Facebook.

Источник, знакомый с экс-топ-менеджером, рассказал РИА "Новости", что Глушков скончался в ночь на 13 марта в одном из районов западного Лондона, Кингстоне. "Умер. Как Борис Березовский", – добавил собеседник агентства, не объяснив, что он имеет в виду.

Год назад столичный Савеловский суд признал Глушкова виновным в хищении у "Аэрофлота" свыше $122 миллионов. Бизнесмен заочно был приговорен к восьми годам тюрьмы. Ранее, в 2011 г., Головинский суд Москвы вынес решение о взыскании с топ-менеджера еще 2 млрд рублей. В общей сложности за Глушковым числится свыше 9,66 млрд руб. долгов.

"После получения достоверных сведений о смерти должника судебный пристав заменит его на правопреемника, если такой объявится. Этот человек должен будет исполнить решение суда в полной мере", – приводит агентство слова источника, знакомого с ситуацией.

Следствие пришло к выводу, что в 1990-е гг. олигарх Березовский ввел в руководство авиакомпании людей из подконтрольных ему структур. Первый заместитель гендиректора "Аэрофлота" Глушков, заместитель гендиректора по коммерческим вопросам Александр Красненкер и другие пролоббировали решения о размещении средств и займах у швейцарских фирм, фактически управлявшихся Березовским и Глушковым. С 1996 по 1999 г. через эти компании прошло более $900 млн, значительная часть из них была украдена, сообщает РБК.



Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело о злоупотреблениях против бывших топ-менеджеров российского авиагиганта в 1999 году. Обвинения были предъявлены Березовскому, Глушкову и Красненкеру. Вскоре с олигарха обвинения сняли, а Глушков и Красненкер получили условные сроки.



Глушков получил политическое убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году.