Москва отчитала Лондон за дело Скрипаля
Первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров заявил, что к делу Скрипаля могут быть причастны спецслужбы Британии или третьи страны, которые с помощью подобной провокации могут сильно запятнать репутацию России.
Джабаров утверждает, что, совершая это преступление, заказчики рассчитывали на недовольство в России и принятие каких-либо мер со стороны руководства страны. Все это больше похоже на "провальную провокацию перед выборами", приводят его слова РИА "Новости".
"Зачем сейчас России, когда уже прошло столько лет, заниматься его отравлением в преддверии президентских выборов?" – сказал замглавы Совфеда.
В ответ на заявление Мэй, в котором она уверенно заявляет о виновности России, Джабаров просит обратить внимание на факты.
"Это абсолютно голословное обвинение, пусть они докажут, предъявят хоть какие-то факты, но фактов "виновности" России нет и не будет", – сообщает генерал ФСБ.
Член Комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов уверен, что британский премьер использовала дело Скрипаля как последний способ сохранить власть в своих руках.
"Только Россия и конкретные шаги по переговорным процессам в наиболее чувствительных областях – как в Европе, так и в региональных конфликтах – могут сейчас в какой-то степени спасти ее положение, показав, что она реальный политический лидер Великобритании, - сказал Морозов в интервью НТВ.
Напомним, что президент Владимир Путин посоветовал спецслужбе Британии сначала разобраться в ситуации, а лишь потом "бросаться" обвинениями.
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