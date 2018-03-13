Лондон пригрозил Москве кибератакой
Великобритания намерена устроить глобальную кибератаку на Россию из-за якобы причастности нашей страны в покушении на экс-полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери.
Минобороны Соединенного Королевства уже разрабатывает специальные вредоносные программы, которые будут направлены на компьютерную сеть Кремля с целью докопаться до истины, передает The Times.
При этом, как всегда, доказательств о причастности Москвы к этому делу нет ни у англичан, ни у их союзников американцев.
В посольстве России в США считают, что страну обвиняют уже во всех грехах без разбора и аргументов.
"Вброшен очередной фейк-ньюс о якобы российском следе в трагических событиях в Великобритании. Когда же здесь научатся сначала проверять факты, а потом осуждать?" – цитирует дипведомство РИА "Новости".
Дипломаты отметили, что похожая история была в 2003 г., когда экс-госсекретарь Соединенных Штатов Колин Пауэлл заявил о наличии в Ираке оружия массового уничтожения и показал пробирку с белым веществом.
Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй поддержал и президент Франции Эммануэль Макрон. Он подчеркнул, что оба государства будут совместно противостоять "агрессивному поведению России". При этом Макрон хочет надавить на своих союзников, чтобы оказать сильный прессинг на Москву.
В Солсбери 5 марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию экстренно госпитализировали из-за отравления неизвестным веществом. Позже Тереза Мэй рассказала, что они контактировали с нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.
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