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Лондон пригрозил Москве кибератакой

Фото: pixabay.com
продолжениеВ деле Скрипаля нашли украинский след
Англичане готовы пойти на решительные меры, чтобы обвинить россиян во всех грехах

Великобритания намерена устроить глобальную кибератаку на Россию из-за якобы причастности нашей страны в покушении на экс-полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери.

Минобороны Соединенного Королевства уже разрабатывает специальные вредоносные программы, которые будут направлены на компьютерную сеть Кремля с целью докопаться до истины, передает The Times.

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При этом, как всегда, доказательств о причастности Москвы к этому делу нет ни у англичан, ни у их союзников американцев.

В посольстве России в США считают, что страну обвиняют уже во всех грехах без разбора и аргументов.

"Вброшен очередной фейк-ньюс о якобы российском следе в трагических событиях в Великобритании. Когда же здесь научатся сначала проверять факты, а потом осуждать?" – цитирует дипведомство РИА "Новости".

Дипломаты отметили, что похожая история была в 2003 г., когда экс-госсекретарь Соединенных Штатов Колин Пауэлл заявил о наличии в Ираке оружия массового уничтожения и показал пробирку с белым веществом.

Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй поддержал и президент Франции Эммануэль Макрон. Он подчеркнул, что оба государства будут совместно противостоять "агрессивному поведению России". При этом Макрон хочет надавить на своих союзников, чтобы оказать сильный прессинг на Москву.

В Солсбери 5 марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию экстренно госпитализировали из-за отравления неизвестным веществом. Позже Тереза Мэй рассказала, что они контактировали с нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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