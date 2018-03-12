Антироссийская мечта британцев умерла

Смерть перебежчика ГРУ в Лондоне не лишит Россию ЧМ-2018

Бывший президент ФИФА высказался по поводу заявления главы британского МИД Бориса Джонсона о бойкоте чемпионата мира -2018 в России. Легенда футбола уверил, что чемпионат пройдет именно в России и никак иначе, даже если ФИФА проявит инициативу об отмене, этого не произойдет.

"Футбол сам по себе – крупнейшее явление. Прямо или косвенно в него вовлечены почти два миллиарда человек! Чемпионат мира – событие номер один. Он котируется выше Олимпийских игр. Олимпиада идет две недели. Мировое первенство – месяц. А посчитайте, сколько времени занимает его подготовка! Повторю: чемпионат мира 2018 года пройдет в России!" – рассказал Зепп Блаттер в интервью "Спорт-Экспрессу".

Английский народ не умеет проигрывать, так объяснил Блаттер бойкот чемпионата мира.

Напомним, что вопрос об отказе англичан приехать на первенство был поднят после того, как в Солсбери отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Великобритания завила о том, что если Россия окажется виновна в инциденте, страна пересмотрит формат участия.

"Такие люди много чего говорят о России… Недавняя Олимпиада, все эти проблемы, созданные вокруг нее… Скажу одно: чемпионат мира никто не отменит. Он состоится. И все команды, пробившиеся в финальный турнир, будут играть", – сказал Блаттер.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не слышали официальных заявлений политиков Великобритании о причастности России к делу Скрипаля.

"В любом случае, это не является нашим вопросом", – добавил пресс-секретарь. "Упомянутый вами гражданин России, как вы знаете, работал на одну из специальных служб Великобритании. Происшествие произошло на территории Великобритании, и это никоим образом не является вопросом Российской Федерации, тем более руководства Российской Федерации", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Президент России Владимир Путин посоветовал британцам разобраться с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля на месте, перед тем как обсуждать инцидент с Москвой.

"Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать", – высказался глава государства.

В свою очередь, Великобритания не торопится успокаиваться, вешая на Россию новое обвинение. Так, стало известно еще об одном предположительно "отравленном русскими" мужчине. Им оказался бывший зять олигарха Бориса Березовского 46-летний бизнесмен Георгий Шуппе, сообщает The Sun.

Инцидент произошел три месяца назад в графстве Суррей в доме, где живет 46-летний Шуппе. "Отравление" Шуппе связывают с тем, что российская сторона требовала его экстрадиции за три месяца до попадания в больницу. Мужчину намеревались судить за соучастие в организации убийства основателя сети магазинов "Партия" Александра Минеева. Адвокаты оспорили запрос о передаче бизнесмена российским властям, заявив, что дело политически мотивированно, пишет "Лента".



Отметим, что Блаттер выразил свое сожаление антироссийским настроениям. Бывший президент был бы очень рад, если футбол смог бы объединить эти враждующий страны.

