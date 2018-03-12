Отношения стран рухнули до критической отметки после инцидента с Сергеем Скрипалем

На слушаниях в парламенте 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что вероятность того, что ответственность за отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, очень высока.

Всем известно, что Россия активно действует как в Европе, так и в других регионах, подчеркнула Мэй. По словам британского премьера, экс-полковник ГРУ и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России, сообщает РИА "Новости".

Ранее Мэй заявила о высокой вероятности причастности России к отравлению Скрипаля и сообщила, что посол РФ вызван в МИД Британии. "Если не будет заслуживающего доверия ответа, мы заключим, что это действие приравнивается к незаконному применению силы российским государством против Соединенного Королевства", – приводит издание "МК" грозное предупреждение главы британского кабмина.



В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает "сказками" эти слова премьер-министра. "Это цирковое шоу в британском парламенте", – приводит слова Захаровой "Интерфакс". "Гримпенская трясина продолжает хранить свои тайны", – добавила дипломат и напомнила, что загадочные дела про Литвиненко, Березовского, Перепиличного и многих других, кто внезапно умер на британской земле, так и остались нераскрытыми.

Мэй также сообщила, что в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в МИД Великобритании вызван российский посол в Соединенном Королевстве Александр Яковенко. По словам премьер-министра, Москва должна дать Лондону объяснения по делу до конца 13 марта. Мэй также заявила, что вопрос о поддержании обычных отношений Британии с Россией после инцидента со Скрипалем не стоит, сообщает RT.



Политика правительства Великобритании в отношении России чревата серьезными долгосрочными последствиями для двух стран, считают в посольстве РФ в Соединенном Королевстве.



"Нас возмущает антироссийская кампания в прессе, которая при попустительстве властей оказывает давление на следствие и психологическое воздействие на жителей Великобритании", – сообщается в комментарии на сайте посольства.

В российской дипмиссии подчеркивают, что тема отравления Скрипаля стала негативным фактором, осложнившим отношения между Москвой и Лондоном. В СМИ звучат безосновательные обвинения в адрес России в совершении этого преступления. "Британские официальные лица не приводят дополнительной информации, не дистанцируются от этой медийной кампании, расследование идет в закрытом для российской стороны и общественности режиме. Это вызывает естественное беспокойство", – подчеркнули в посольстве.

Неделю назад, 5 марта стало известно, что в Солсбери мужчина и женщина отравились "неизвестным веществом". Пострадавшими оказались бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, они были экстренно госпитализированы.









