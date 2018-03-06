Ранее он был осужден в России за шпионаж

Российского разведчика пытались ликвидировать в Лондоне. К такому мнению пришла местная полиция. Накануне в Великобритании был госпитализирован в критическом состоянии с признаками отравления экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль. В воскресенье, 4 марта, 66-летнего мужчину обнаружили прохожие на скамейке около торгового центра в Солсбери. С ним рядом сидела женщина 33 лет. Оба были в невменяемом состоянии.

По словам свидетельницы Джорджии Придхэм, мужчина смотрел на здание напротив него, а женщина лежала на его плече.

"Он был в сознании, но выглядел так, будто его заморозили. И он слегка покачивался взад-вперед", – рассказала Придхэм The Telegraph. Она отметила, что люди, казалось, были под воздействием каких-то психотропных веществ, однако внешне они не выглядели наркоманами или алкоголиками. Она попыталась поймать взгляд мужчины, но он смотрел куда-то вперед "как мертвый".

Полиция отнеслась к произошедшему со всей серьезностью. Еще бы: Сергей Скрипаль хорошо известен в Великобритании. Агент ГРУ, он был осужден в 2006 г. в России за шпионаж в пользу Лондона.

Свою вину он полностью признал. Согласно приговору, он должен был провести в тюрьме 13 лет, однако был помилован и в 2010 г. уже оказался в Великобритании вместе с двумя другими россиянами, также осужденными за госизмену. Их обменяли на десять человек, задержанных в США по обвинению в шпионаже, в числе которых была Анна Чапман.

С тех пор Скрипаль жил в Британии, внимания к себе не привлекал. Однако в последнее время по неизвестной прессе причине начал опасаться за свою жизнь и даже обращался в полицию.

Когда Скрипаля и его спутницу госпитализировали с признаками отравления, местные правоохранители в специальных защитных костюмах стали прочесывать окрестности. Подозрение вызвало "нечто", завернутое в несколько слоев. Находку направили на экспертизу.

Кроме того, был закрыт ресторан Zizzi, где Скрипаль и его спутница ужинали незадолго до того, как оказались на скамейке у торгового центра. Сам торговый центр, кстати, тоже на время закрыли.

Местные СМИ тут же вспомнили другую историю с "русским отравлением" – делом Александра Литвиненко, экс-сотрудника ФСБ РФ, бежавшего с семьей в Лондон в 2000 г. и работавшего на британскую разведку MИ-6, отмечает "Газета.ру". Он умер после отравления, как полагают, радиоактивным веществом. Его вдова Марина Литвиненко уже прокомментировала ситуацию со Скрипалем.

"Похоже на то, что случилось с моим мужем, но нужна дополнительная информация. Нужно знать это вещество. Было ли оно радиоактивным?" – сказала она местной прессе.

Между тем на Западе уже пошли разговоры о "длинных руках Кремля". Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его это не удивило. "Что называется, долго себя ждать не заставили, говоря по-русски", – прокомментировал он вопросы журналистов о возможной причастности Москвы к отравлению Скрипаля.

"Мы видим, что произошла подобная трагическая ситуация, но, тем не менее, мы не располагаем информацией, что могло стать причиной, чем занимался этот человек, с чем это могло быть связано. И поэтому давать какой-то комментарий я просто не могу", – приводит РИА "Новости" слова Пескова.