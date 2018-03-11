Эксперт: Скрипаля отравили секретным советским ядом
Перебежчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, ставшие жертвами отравления неназванным нервно-паралитическим веществом, остаются в реанимации больницы города Солсбери в тяжелом состоянии.
Британские власти не спешат официально объявлять, какой именно яд использовался против бывшего советского офицера, и экспертам остается только строить предположения.
Бывший командир британских химических и биологических контртеррористических сил Хэмиш де Бреттон-Гордон предположил, что против Скрипаля использовали редкое нервно-паралитическое вещество, которое было разработано в СССР.
"Зарин и VX официально отмели, так что остается "Новичок"", – заявил эксперт изданию Daily Express.
Это вещество, о котором известно крайне мало, нельзя обнаружить при стандартных проверках. Официальной информации о "Новичке" нет. Считается, что его разработка началась в СССР в 1970-е годы и он в несколько раз ядовитее, чем VX, которым в прошлом году убили брата Ким Чен Ына.Бреттон-Гордон говорит, что Скрипалю достаточно было всего лишь прикоснуться к "Новичку", например при открытии посылки, чтобы яд подействовал. Для этого понадобилось бы очень маленькое количество.
Полиция тем временем проверяет кладбище в Солсбери, где похоронена жена Скрипаля. Есть предположение, что яд мог быть нанесен на посылку с цветами, которые перебежчик принес на могилу.Стало известно также, что следы нервно-паралитического вещества обнаружены в ресторане Zizzi, где Скрипаль обедал с дочерью перед тем, как почувствовать себя плохо. Скорее всего, это перенос, то есть яд в ресторан попал со Скрипалем.
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