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Скрипаль и дочь остаются в критическом состоянии

Фото: AP/TASS
По-прежнему не сообщается, от какого именно яда пострадали экс-полковник ГРУ и его родственница

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, пострадавшие от воздействия неизвестного нервно-паралитического яда, остаются в больнице города Солсбери в критическом состоянии, передает телеканал Sky News.

Представитель медицинского учреждения Лора Уилкинсон сообщила, что Скрипали "продолжают находиться в критическом, но стабильном состоянии в отделении интенсивной терапии". Полицейский, который пострадал от ядовитого вещества, вступив в первый контакт с пострадавшими, в тяжелом, но стабильном состоянии. Он находится в сознании.

По информации телеканала, Сергей и Юлия Скрипаль могли отравиться в доме, где жил бывший полковник. Сейчас здание оцеплено полицией.

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Ранее глава контртеррористического подразделения лондонской полиции Марк Роули заявил, что нападение на Скрипаля и его дочь было преднамеренным. Он успокоил жителей Солсбери, подчеркнув, что угрозы для их здоровья и жизни нет.

Расследованием отравления занимаются сотни специалистов – следователи, судебно-медицинские эксперты, аналитики и офицеры разведслужб. Изучение записей с видеокамер наружного наблюдения должно помочь в восстановлении картины преступления.

66-летний перебежчик Юрий Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены 4 марта лежащими на скамейке возле торгового центра Солсбери в неадекватном состоянии.

В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ и приговорен к 13 годам заключения за госизмену. Через шесть лет его обменяли на арестованных в США российских разведчиков.

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