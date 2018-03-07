Британская полиция выложила обещанный козырь в деле о покушении на бывшего шпиона и его дочь

Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери было преднамеренным. Они пострадали от нервно-паралитических соединений, известных как зарин и ви-газ (фосфорорганическое боевое отравляющее вещество). К такому выводу пришли эксперты после проведения медицинского и химического анализа.

Об этом сообщает издание The Guardian, ссылаясь на собственные источники. Сейчас следствие выясняет, сколько вещества попало в Великобританию.

Напомним, ранее сообщалось, что британская полиция готова в ближайшее время сделать важное заявление относительно предполагаемого отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. По утверждениям министра внутренних дел Великобритании Эмбер Радд, правоохранители располагают большей информацией и готовы ее озвучить.



Такое заявление Рад сделала сегодня, 7 марта, перед журналистами после встречи кабмина, где обсуждался вышедший на мировую арену скандал. "Мы знаем больше о веществе, и полиция сделает сегодня еще одно заявление, чтобы поделиться некоторой информацией", – цитирует министра BBC News.

Между тем стало известно еще о двух случаях экстренной госпитализации женщин в городе Солсбери, в центре которого 4 марта были обнаружены лежащими без сознания на скамейке 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия. По информации издания Salisbury Journal, сообщение о свежих случаях поступило из здания, расположенного по соседству с Zizzi, рестораном, в котором, по данным следствия, обедали отец и дочь. Прибывшие полицейские оцепили всю улицу. К слову, накануне, 6 марта, их коллеги поступили в больницу с предположительными симптомами отравления.

Ранее в пресс-службе британской полиции рассказали, что из-за возможного отравления Скрипаля также были оцеплены несколько объектов, в том числе здание с бизнес-парком Solstice Park в городе Эймсбери – это "сосед" Солсбери. Его-то стражи порядка и сообщили, что рядом с торговым центром из-за взаимодействия с токсичным веществом обнаружены два пострадавших. Как позднее выяснилось, это были Скрипаль с дочерью. В тяжелом состоянии их доставили в больницу. Место, где они были найдены, исследовали специалисты в изолирующих костюмах на предмет наличия токсичных веществ. Известно, что до сих пор состояние Скрипалей оценивается как критическое.

После инцидента, как пишет The Times, следователи начали "раскапывать" подробности смерти 59-летней Людмилы Скрипаль, супруги потерпевшего, которая умерла от рака в 2012 году. Также следствие изучает подробности гибели их 43-летнего сына Александра, который скончался в прошлом году в Санкт-Петербурге от печеночной недостаточности.

Добавим, что предположительно отравленный Сергей Скрипаль обвинялся в шпионаже на британские спецслужбы и в 2006 г. был осужден за госизмену. Спустя 4 года он был помилован президентом Медведевым и обменян на задержанных в США российских агентов. С того же 2010 г. Скрипаль проживает в Соединенном Королевстве.