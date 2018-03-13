Вещество, которым отравлены британский шпион и его дочь, могло храниться на военных складах в Незалежной

Об этом сообщил бывший глава ФСБ России, член комитета Госдумы по безопасности Николай Ковалев.



"С учетом того, что хранилось это все на территории республик бывшего Советского Союза, то тут, извините, не исключен и украинский след", – приводит слова парламентария РИА "Новости".

По мнению Ковалева, Киеву выгоден скандал с отравлением экс-полковника ГРУ. России эта история нанесла "абсолютный вред", а "выгодоприобретатели – Англия, Америка и косвенно Украина, потому что она заинтересована в том, чтобы показать Россию такой страной-агрессором".

Однако еще более вероятно, что бывшего советского разведчика, который шпионил в пользу Соединенного Королевства, отравили его новые хозяева. "С учетом целой цепочки гибели предателей на территории Англии у меня создается впечатление – это моя версия, – что англичане, максимально использовав того или иного предателя в своих целях, приносят его в сакральную жертву. И говорят о том, что это Россия сделала", – отметил депутат.

О том, что нервно-паралитическое вещество из группы боевых газов под названием "Новичок" могло поступить с территории Украины, заявил и сенатор Франц Клинцевич. По его словам, единственный аргумент британской стороны в пользу виновности России – это применение газа, который якобы был разработан в Советском Союзе.

"При том бардаке, который был, он (газ "Новичок") мог находиться в разного рода кладовках и хранилищах, тогда Советский Союз осуществлял так называемые фронтовые комплекты. Он мог находиться в любой стране, включая Грузию и Украину", – приводит слова члена Совета Федерации телеканал "Звезда".

Генерал-майор ФСБ в отставке Валерий Малеваный не исключил, что Скрипаль мог в свое время обслуживать интересы украинских олигархов. Возможно, кто-то из них решил замести следы. "С 2010 года Скрипаль стал работать с британской разведкой. Естественно, он для наших российских спецслужб не был уже секретоносителем. А бизнес-структурам, которые там находились, он был очень интересен. И он тесно сотрудничал с украинским олигархом Александром Перепеличным, которого в 2012 году неожиданно во время пробежки возле его собственного особняка убили", – рассказал эксперт в эфире Business FM.

По словам Малеваного, кто стоял за этим убийством, неясно. Между тем России известно, что Скрипаль летал на Украину в 2012 и 2013 гг., а Перепеличный "состоял в финансовых структурах по отмывке денег украинских олигархов", добавил он.

Украинская сторона уже выразила готовность принять участие в расследовании инцидента. Но версия о том, что газ мог попасть к злоумышленникам с территории Незалежной, киевскими чиновниками даже не рассматривается.

"Уже сейчас известно, что отравление произошло за счет химических веществ, которые разрабатывались в России… Мы солидарны с Великобританией, если будет нужна наша помощь – экспертная или другая – мы будем ее предоставлять. Если будет доказано – я уверен, что будет, – что за этим стоит Россия… Что может делать Россия? Только запугивать. Мир уже Россию не боится", – заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Глава российской дипломатии Сергей Лавров решительно отверг возможную причастность нашей страны к отравлению бывшего шпиона. "Мы уже сделали заявление о том, что все это чушь. Мы никакого отношения к этому не имеем", – сказал министр. По его словам, Лондон препятствует расследованию данного инцидента.

"Мы потребовали предоставить доступ ко всем фактам, связанным с расследованием, учитывая, что одной из пострадавших является Юлия Скрипаль, российская гражданка. На эти абсолютно закономерные, правомерные и вытекающие из Конвенции по запрещению химического оружия требования нами был получен невнятный ответ, который сводится к тому, что в этих законных требованиях нам было отказано", – приводит слова Лаврова РИА "Новости".

Он также отметил, что российская сторона не получала от Великобритании никаких запросов по делу Скрипаля. Между тем на волне скандала в МИД России сегодня вызвали посла Соединенного Королевства Лори Бристоу.

Скрипаль и его дочь были обнаружены в городе Солсбери с признаками отравления 4 марта. Сейчас они находятся в коме. По словам одного из предполагаемых разработчиков газа "Новичок" Вила Мирзаянова, шансов на выживание у них нет.

Накануне, 12 марта, премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что бывшего агента отравили при участии Москвы. Она потребовала от властей РФ предоставить все материалы Организации по запрещению химического оружия. В противном случае политик пригрозила приравнять ситуацию "к незаконному применению силы российским государством против Соединенного Королевства".