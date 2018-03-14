Наложить на Россию санкции, аналогичные северокорейским, призвали в Сенате США

Отравление в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля является поводом, чтобы провозгласить Россию государством – спонсором терроризма и наложить на нее новые санкции. В этом убежден член комитета по иностранным делам Сената США демократ Роберт Менендес.

Сенатор напомнил своим коллегам-законодателям, что администрация президента Дональда Трампа недавно объявила государством – спонсором терроризма Северную Корею, это произошло после отравления в Таиланде родственника лидера КНДР Ким Чен Ына. Теперь то же самое следует сделать в отношении Москвы, настаивает Менендес. А если Трамп затянет с этим, то Конгресс может обойтись и без него, пригрозил сенатор.

"Закон США от 1991 г. о контроле за уничтожением химического и биологического оружия требует, чтобы президент объявил, что какое-либо государство использовало химическое оружие, и наложил санкции. Но, согласно закону, председатель и лидер оппозиции в комитете сената по иностранным делам могут начать данный процесс. И я рассчитываю быстро продвигаться в этом направлении", – приводит предупреждение Менендеса РИА "Новости".

Тем временем закончился срок ультиматума, который британский премьер Тереза Мэй дала Москве на объяснения по делу Скрипаля. В МИД РФ, правда, уже указали, что подобный тон в отношении Москвы недопустим. Осадили Лондон и во Франции.

"Я считаю, что Тереза Мэй зашла слишком далеко в своей реакции, с которой она выступила, не дождавшись точных фактов, позволяющих выдвигать обвинения", – заявил экс-премьер Франции Жан-Пьер Раффарен в эфире телеканала LCI.

Но Лондон и в самом деле зашел слишком далеко, поэтому не сможет так просто забрать свои угрозы назад. Такое мнение превалирует в западной прессе. В частности, сообщает НСН, телеканал Sky News утверждает, что если Мэй не накажет Россию за покушение на убийство Скрипаля, это покажет слабость Великобритании и станет опасным для Туманного Альбиона в дальнейшем.

Как будут разворачиваться события между Лондоном и Москвой, станет понятно уже в среду, 14 марта. По крайней мере, Мэй обещала выступить с заявлением. Но уже заранее ясно, что любые жесткие меры найдут своих сторонников. Например, Австралия готова ввести новые антироссийские санкции.

"Мы поддерживаем призыв (Лондона) провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. У нас уже есть санкции в отношении России, и мы, безусловно, рассмотрим дальнейшие соответствующие ответные шаги по итогам расследования или если такое решение будет принято Совбезом ООН", – приводит ТАСС заявление министра иностранных дел страны Джули Бишоп.

Напомним, в понедельник, 12 марта, премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению Скрипаля, "весьма вероятно", причастна Россия. Никаких доказательств она не привела, однако пригрозила "серьезными мерами". В Москве отвергли все обвинения, назвав их провокационными, и предложили вести совместное расследование инцидента.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, завербованный в свое время Лондоном и высланный из России в Великобританию по программе обмена рассекреченными агентами, и его дочь были обнаружены 4 марта в бессознательном состоянии на улице в британском местечке Солсбери. В Лондоне заявили, что люди были отравлены нервно-паралитическим веществом советского производства.

