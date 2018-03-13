Россия запретила ультиматумы в свой адрес

Диалог Москвы и Лондона по делу отравленного перебежчика ГРУ перешел на повышенный тон

Разговор России и Великобритании строится на взаимных угрозах. Сегодня, 13 марта, в ответ на заявление премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй о причастности Москвы к отравлению Сергея Скрипаля и его дочь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова порекомендовала не стращать ядерную державу.

"Ни один человек не может выйти в парламенте своей страны и сказать: "Я даю России 24 часа. Это что за разговор вообще в принципе? ... Это кому это они 24 часа дают? На что они дают 24 часа?" – недоумевала Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". "Не надо пугать", – отрезала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Накануне Мэй выдвинула Кремлю ультиматум: предоставить объяснения об инциденте с Сергеем Скрипалем и его дочерью до вечера 13 марта. В противном случае Лондон настроен решительно и будет готов принять самые серьезные ответные меры.

В то же время "дело Скрипаля" может стать причиной возможных санкций в адрес держателя лицензии RT. Об этом предупредил британский медиарегулятор Ofcom, который, по мнению телеканала нарушает границы своих обязанностей и "ввязывается в государственные дела", сообщает "РИА Новости". За RT заступилась все та же Захарова, выступая в программе "60 минут": "Сразу вам могу сказать – ни одно британское средство массовой информации в нашей стране работать не будет, если они закроют RT."

Между тем, об ответных действиях в отношении СМИ туманного Альбиона уже предупредил и глава Роскомнадзора Александр Жаров. "В том случае, если британский регулятор лишит лицензии на вещание в Великобритании российский телеканал RT, Роскомнадзор немедленно примет исчерпывающие зеркальные меры в отношении британских СМИ, работающих в российском медийном пространстве", – передает слова Жарова "РИА Новости".

Напомним, экс-сотрудник ГРУ Скрипаль, завербованный в свое время Англией и высланный из России в Великобританию по программе обмена рассекреченными агентами, и его дочь были обнаружены 4 марта в бессознательном состоянии на улице в британском городке Солсбери. В Лондоне заявили, что люди были отравлены нервно-паралитическим веществом советского производства.

