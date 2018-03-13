Москва призвала Лондон последить за собой

Стало понятно, почему британцы отказались сотрудничать с Россией по делу Скрипаля

Запрос России на предоставление материалов по предполагаемому отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании оставили без ответа. Несмотря на это, в Лондоне ждут, что Москва даст объяснения по данному инциденту. Понятно, что на подобные ультиматумы МИД РФ отвечать не собирается, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров во вторник, 13 марта.

"Прежде чем ставить ультиматум отчитаться перед британским правительством за 24 часа, лучше соблюсти свои собственные обязательства по международному праву, в данном случае конвенции по запрещению химического оружия", – подчеркнул министр. Он рассказал, что просьба России получить полный доступ ко всем материалам по делу Скрипаля обусловлена не только голословными обвинениями, прозвучавшими в адрес России, но и тем, что вторая пострадавшая – Юлия Скрипаль – является гражданкой России. Однако Лондон отказался сотрудничать.

"На эти абсолютно закономерные, правомерные и вытекающие из Конвенции по запрещению химического оружия требования нами был получен невнятный ответ, который сводится к тому, что в этих законных требованиях нам было отказано", – приводит РИА "Новости" слова Лаврова. Впрочем, министр не теряет оптимизма.

"Россия готова сотрудничать в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, если Соединенное Королевство удосужится и снизойдет до того, чтобы выполнить свои международно-правовые обязательства по тому же документу", – четко указал Лавров.

Чтобы уж точно расставить все точки над i, в МИД РФ во вторник вызван посол Великобритании в России Лори Бристоу. Впрочем, это, так сказать, ответный визит. Накануне в МИД Великобритании был вызван российский посол Александр Яковенко.

В понедельник, 12 марта, британский премьер-министр Тереза Мэй, выступая перед парламентом, заявила о "высокой вероятности" причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль и подчеркнула, что в связи с этим вопрос о поддержании обычных отношений Великобритании с Россией не стоит. При этом запросов Москве по официальным каналам Лондон не делал, да и окончательных выводов по делу у местных следователей нет. На это указала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

"Вы посмотрите, какая спешка. Еще следствие только начало свою работу, а в понедельник заявление премьер-министра госпожи Мэй, во вторник – выступления других западных политиков. На среду запланировано обсуждение новых санкций против России", – цитирует Матвиенко РИА "Новости". То есть на Западе радостно ухватились за новый повод обвинить Россию во всех грехах.

Однако, как гласит старая русская поговорка, шапка-то горит на воре. Иначе говоря, ответственность за покушение на экс-полковника ГРУ Скрипаля лежит как раз на Великобритании. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй очень неумело делает попытки отвести подозрения от британской стороны. И хотелось бы, чтобы наши коллеги из парламента Британии не шли по этому пути, потому что вся ответственность за ситуацию, которая сложилась с гражданами России, покинувшими нашу страну, лежит на Британии. Это совершенно очевидно, более того, история и с Литвиненко, и с Березовским еще раз это подтверждает", – сказал Володин.

Бывший сотрудник ГРУ Скрипаль, завербованный в свое время Лондоном и высланный из России в Великобританию по программе обмена рассекреченными агентами, и его дочь были обнаружены 4 марта в бессознательном состоянии на улице в британском городке Солсбери. В Лондоне заявили, что люди были отравлены нервно-паралитическим веществом советского производства.