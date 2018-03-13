Володин назвал виновных в отравлении Скрипаля

По его мнению, к случившемуся причастны британские органы власти и спецслужбы

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обвиняя Россию в покушении на Сергея Скрипаля, пытается отвести подозрения от своей страны. На самом деле к случившемуся причастны британские органы власти и спецслужбы. Такую точку зрения высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.



По мнению спикера, слова которого приводит "Парламентская газета", ответственность за покушение на экс-полковника ГРУ полностью лежит на Великобритании. Володин обращает внимание на тот факт, что как только со стороны наших граждан возникли попытки вернуться в Россию, "с ними стали происходить несчастные случаи".

"Парламенту Великобритании следовало бы разобраться и спросить с Терезы Мэй за эту ситуацию со всей строгостью. Ясно совершенно, что к этому причастны органы власти, спецслужбы Великобритании, потому что Россия не только не имеет к этому отношения, но даже анализируя эту ситуацию со всех сторон, просто по определению никак не заинтересована в том, чтобы такое происходило", – заключил спикер.

Напомним, 12 марта, премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что бывшего агента отравили при участии Москвы. Она потребовала от властей РФ предоставить все материалы Организации по запрещению химического оружия. В противном случае политик пригрозила приравнять ситуацию "к незаконному применению силы российским государством против Соединенного Королевства".

Как известно, 66-летний перебежчик Юрий Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены 4 марта лежащими на скамейке возле торгового центра Солсбери в неадекватном состоянии.

В 2004 г. Скрипаль был арестован ФСБ и приговорен к 13 годам заключения за госизмену. Через шесть лет его обменяли на арестованных в США российских разведчиков.