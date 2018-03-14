Британия отравила Скрипаля из зависти

Оказавшийся ненужным Англии перебежчик стал жертвой своих новых работодателей

После того как 4 марта 2018 г. в тихом британском городке был отравлен нервно-паралитическим газом бывший советский и российский разведчик Сергей Скрипаль, западные медиа и политики с удивительным единодушием тут же назначили виноватых. Если верить их прямым и косвенным обвинениям, то применить полусекретную военную разработку на территории другой страны решила Россия. Впрочем, у конспирологов, да и просто тех, кто привык не воспринимать на веру все, что ему скажут, есть другая версия.

Странности, на которые указывают искатели истины, начинаются с самой фигуры пострадавшего. Сергей Скрипаль – уже немолодой человек, мирно доживающий свой век в британской глуши. Разумеется, он предал своих боевых товарищей и всю страну, согласившись в самые тяжелые для государства годы за солидное материальное вознаграждение сливать секретную информацию за рубеж. В этом плане он всегда останется в сознании россиян как предатель.

Однако в 2010 г. перебежчик был помилован. То есть перед российским законом бывший разведчик чист. Сделано это было для того, чтобы его можно было обменять на российских разведчиков, пойманных в Англии. Что и было сделано после его освобождения из колонии строгого режима. То есть даже после предательства он принес стране пользу, позволив спасти из английских застенков верных стране разведчиков. А традиции устранять предателей после их обмена у российских спецслужб нет.

Вызывает вопросы и способ, который был избран для атаки на Сергея Скрипаля. Изобретенный в СССР нервно-паралитический газ, который явно укажет на "российский след", – не лучший инструмент для тайной операции. Тем не менее был выбран именно он.

Кроме того, зерно сомнений зарождает и ход расследования. Великобритания известна как страна, в которой нет возможности сделать и шагу, чтобы не попасть в объектив камер наружного наблюдения. Не случайно неотъемлемой частью гардероба любого уважающего себя английского хулигана стала кофта с закрывающим лицо капюшоном. Каждый британец четко знает – даже в самом глухом уголке самого спокойного города за ним внимательно следят через "всевидящее око".

Однако в случае с Сергеем Скрипалем это железное правило дало неожиданный сбой. До сих пор не удалось найти ни одной записи, которая бы могла указывать на подозреваемых. Похоже, что все камеры по странному стечению обстоятельств смотрели в другую сторону.

Тут конспирологи припоминают, что это далеко не первый похожий случай на берегах Туманного Альбиона. Вообще, предателям и прочим личностям с сомнительным моральным компасом из России рады почти по всему миру. Кто-то бежит в США, кто-то – в Израиль. Даже страны Евросоюза предоставляют таким деятелям весьма комфортные условия для жизни и прикладывают все силы, чтобы они не оказались в руках российского правосудия. С теми же, кто своим конечным пунктом выбирает Великобританию, рано или поздно происходят загадочные несчастья. Многие из них так и остаются нерасследованными. Скотланд Ярд и официальные лица ограничиваются намеками и голословными обвинениями в адрес, опять же, России. Хотя по другую сторону Ла-Манша подобные персонажи спокойно встречают старость. А не расстаются сперва со своим банковским счетом, а потом – с жизнью и здоровьем.

Напрашивается очевидный вывод, что Сергей Скрипаль стал жертвой своих новоиспеченных коллег из МИ-6. Однако пока остается без ответа вопрос – для чего это было необходимо британским спецслужбам. Конспирологи готовы ответить и на это.

По их мнению, за попыткой убийства российского перебежчика стоит обида из-за упущенной материальной выгоды. Речь идет о чемпионате мира по футболу, который состоится в 2018 г. в России. Вывод, на первый взгляд, выглядит парадоксально, однако коспирологам есть что сказать в подтверждение своей правоты.

Они напоминают, что нападки со стороны Лондона на Москву начались еще тогда, когда Россия только отправила свою заявку на проведение чемпионата мира. В ход шли самые грязные приемы и успевшие набить оскомину обвинения. Со временем градус накала только возрастал. И вот, когда до начала соревнований осталось несколько месяцев, английские джентльмены вытащили из рукава очередной козырь.

Не случайно потенциальный бойкот ЧМ-2018 стал одной из первых тем, о которых заговорили официальные лица Великобритании в связи с отравлением Сергея Скрипаля. Теперь, чтобы не остаться на своем туманном острове в гордом одиночестве, пока весь мир с увлечением следит за приключениями мяча на футбольном поле, англичане пытаются подбить на демарш своих союзников.

Тут у скептика может зародиться сомнение – какой во всем этом смысл. Конспирологи уверены, что дело в банальной обиде и деньгах. Дело в том, что в мире существуют лишь два спортивных события, неизменно привлекающих к себе внимание (и рекламные бюджеты) всего мира. Это Олимпиада, контроль над которой британцы пытаются заполучить с начала века, и чемпионат мира.

Основанная во Франции в 1904 г. и отданная на первое время нейтральным швейцарцам Международная федерация футбола старается не углубляться в политические разборки. В этой связи перехватить рычаги управления или протолкнуть выгодное решение британским функционерам не так-то просто.

Остается гадить по мелочи. Вывезти из России перебежчика, а потом устранить самым наглым, вызывающим способом, чтобы переложить вину на страну-хозяйку ЧМ-2018 и по возможности минимизировать положительный эффект от проведения этих соревнований. Наученные таким примером другие страны, считают искатели истины, уже не рискнут перечить Великобритании и срывать ее планы. А усиление международной изоляции, раскручивание маховика антироссийской истерии по всему миру, повод для новых санкций и информационная атака накануне президентских выборов – всего лишь приятные, но вовсе необязательные для англичан последствия их провокации.