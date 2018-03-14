Лондон готовится к войне с Москвой

Британские СМИ выяснили, что задумали власти Туманного Альбиона

Планы агрессивной атаки на экономику России вынашивают власти Великобритании и лично премьер Тереза Мэй. Об этом The Independent рассказал по секрету источник в правительстве.

"Это будет экономическая война", – заявил он. "Экономика России в два раза меньше британской, и в основном она сосредоточена в руках небольшой горстки людей. Нам придется сделать так, чтобы их экономика стала еще меньше, раз они хотят продолжать в том же духе", – подчеркнул собеседник издания.

Судя по этим словам, в Лондоне задумали введение жестких мер в отношении российской собственности, активов, счетов, в том числе принадлежащих частным лицам. Благо американцы уже облегчили эту задачу, составили свой список врагов – адептов Кремля, в который вошли практически все высокопоставленные чиновники, топ-менеджеры, крупные предприниматели из РФ. Многие из них имеют недвижимость и бизнес в Великобритании. Перекрыв им кислород или попросту заморозив активы, британские власти, действительно, нанесут чувствительный удар.

Понятно, что это будет грубая месть. Не так давно бизнес-омбудсмен Борис Титов общался в Лондоне с предпринимателями российского происхождения, которые предпочитают вести дела за рубежом, так как на родине им грозит уголовное преследование. Титов пригласил их вернуться в Россию, пообещав помочь решить проблемы с правоохранителями тем предпринимателям, нападки на которых кажутся ему безосновательными. После Титов передал Владимиру Путину список из более чем десяти фамилий бизнесменов, готовых вернуться на родину. А это реальные финансовые потери британской экономики, да к тому же репутационные плюсы Москвы.

Сейчас Лондон пытается одним ударом убить нескольких зайцев: провести акцию устрашения предпринимателей, пощипать россиян из списка Forbs, накалить обстановку в России на фоне президентских выборов. Экономические меры, как и информационная атака, для этого прекрасно подходят. Как же удачно возникла тема Скрипаля.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в полубессознательном состоянии в Солсбери 4 марта. В Скотланд-Ярде предположили, что их отравили нервно-паралитическим газом российской разработки. Это дало основания премьер-министру Мэй обвинить Москву в покушении на оказавшегося предателем разведчика. В Великобритании отказались предоставить России материалы по этому делу, однако пригрозили неприятностями.