Глава МИД Великобритании нашел новую причину игнорировать российский турнир

Британское правительство вмешается в историю об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Если в деле будет замешано иностранное государство, Туманный Альбион не останется в стороне.

К примеру, России причастность к преступлению может стоить части английской делегации, которая не отправится в нашу страну на чемпионат мира по футболу этим летом. Как пишет Sky News, речь идет только о британских чиновниках, которые могут бойкотировать мундиаль, а не о футболистах сборной Англии.

"Не показывая ни на кого пальцем, я говорю правительствам всего мира: ни одна попытка лишить невинного человека жизни на британской территории не останется безнаказанной", – передает ВВС слова министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, который выступил с таким заявлением в парламенте.

Он допускает возможность, что Великобритании придется "продолжать платить цену за свой принцип противостоять России". Политик рассчитывает на поддержку всех политических сил в этом вопросе.

Добавим, Сергей Скрипаль – осужденный за госизмену бывший российский разведчик, которого обменяли в 2010 г. на российских агентов, раскрытых в США. В этом году 4 марта вместе с дочерью его доставили в больницу в тяжелом состоянии с признаками отравления.

Есть версия, что это мог быть фентанил – опиоидный анальгетик, который применяется при анестезии. Российское представительство категорически отрицает причастность государства к возможному покушению на Скрипаля.

Впрочем, идея бойкотировать мундиаль в России не нова. Еще год назад официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что на Западе готовится целая кампания по срыву ЧМ-2018. Она уверяла, что там "будут использованы все возможности – информационные, влияние на общественное мнение и будут различные сюрпризы".

И действительно, "первый звоночек" поступил в прошлом марте из Германии, когда после задержания участников несогласованного митинга на Тверской улице Москвы зампредседателя парии ХДС/ХСС Михаэль Фукс "предвещал" российскому турниру бойкот. А в начале этого года на саботаж намекала соседняя Украина.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в этом году в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.