Лондон и Москва разругались в Совбезе ООН

На экстренном заседании по делу Скрипаля представители стран не смогли договориться о совместном расследовании и вышли за дипломатические рамки

Обменом "любезностями" закончилось в Нью-Йорке собрание членов Совета безопасности ООН, на которое всех в срочном порядке собрала Великобритания. Лондон обвинил Москву в покушении на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, в нарушении Устава ООН и Конвенции о запрещении химоружия.

"Это было не обычное преступление. Это было неправомочное использование силы, нарушение Статьи 2 Устава ООН – основания международного законного порядка", – заявил зампостпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен. В качестве доказательства вины России он привел тот факт, что Москва не выполнила требование Лондона в течение 24 часов дать объяснения о произошедшем инциденте. Из этого Аллен сделал вывод, что Россия скрывает сам факт работы над новым нервно-паралитическим веществом и то, что она "утратила над ним контроль".

"Россия не сообщила о нервно-паралитическом веществе "Новичок", а также о связанных с ним производствах… Мы можем заключить, что Россия серьезно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия, не уведомив о программе по разработке вещества "Новичок", – цитирует Аллена "Интерфакс".

Между тем столь точная классификация отравляющего вещества и уверенность Лондона в использовании именно газа "Новичок" наводит на мысль, что британские спецслужбы сами располагают этой отравой, указал на заседании Совбеза постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Идентификация отравляющего вещества, якобы примененного в инциденте, производилась в научно-техническом центре министерства обороны Великобритании, на базе которого и велась разработка, а также производство химоружия, в том числе данного типа", – подчеркнул он. "Иначе говоря, если Великобритания уверена, что это газ "Новичок", то она имеет его химическую формулу, его образцы и сама способна его производить", – указал Небензя, подчеркнув, что в России "никакие научно-исследовательские и опытные конструкторские разработки под условным названием "Новичок" не проводились".

При этом Небензя сравнил Скотланд-Ярд с не обладающим интеллектом инспектором Лестрейдом из рассказов Артура Конан-Дойла о Шерлоке Холмсе, который всегда спешил с выводами и чьи домыслы всегда опровергал Шерлок Холмс. "Боже упаси, подозревать современных сотрудников Скотланд-Ярда в непрофессионализме, хотя сегодня современный Шерлок Холмс не помешал бы", – посетовал Небензя. Впрочем, он отметил, что "сегодня в роли коллективного инспектора Лестрейда выступают высокопоставленные члены британского правительства", передает RT.

В целом высказанные в отношении России обвинения Небензя назвал провокацией, устроенной специально накануне выборов президента РФ и чемпионата мира по футболу. Несмотря на это, предложил сотрудничество и проведение совместного расследования. Лондон предложение отверг.

"Предложенный Россией на заседании СБ ООН 14 марта краткий и фактологический проект заявления Совета для прессы, нацеленный на призыв к скорейшему проведению цивилизованного расследования резонансного химинцидента в Великобритании в соответствии с существующими стандартами профильной организации (ОЗХО), был в грубой форме под политизированными предлогами заблокирован представителями этой страны", – сообщил представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский.

Надо сказать, у Лондона в Совбезе нашлись как сторонники, так и противники. Так, постпред США Никки Хейли заявила об "абсолютной солидарности" Вашингтона с Лондоном. "США считают Россию ответственной за нападение на двух человек в Великобритании с использованием боевого отравляющего вещества нервно-паралитического действия", – сообщила она.

Другие страны решили придерживаться более взвешенной позиции, без голословных обвинений. В частности, Париж воздержался от публичных оценок. "Мы не занимаемся воображаемой политикой. Как только появятся доказательства, мы примем решение", – подчеркнул пресс-секретарь президента Франции Бенжамин Гриво.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены 4 марта около торгового центра в Солсбери в невменяемом состоянии. Сотрудники Скотланд-Ярда пришли к выводу, что людей отравили нервно-паралитическим веществом. Выступая в парламенте 12 марта, британский премьер Тереза Мэй заявила, что Скрипаля, скорее всего, отравили по заданию российских властей.

В среду, 14 марта, Лондон объявил о высылке из Королевства 23 российских дипломатов. МИД РФ предупредил об ответных мерах.