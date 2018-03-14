Британия дала российским дипломатам неделю

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высылке 23 российских дипломатов и о разрыве связей с Москвой на высоком уровне

Великобритания дала работающим на территории страны 23 дипломатам неделю на то, чтобы покинуть Королевство. Об этом заявила британский премьер-министр Тереза Мэй на слушаниях в парламенте. Причиной стало отсутствие со стороны России ответа по делу Скрипаля.

Кроме того, Британия анонсировала прекращение всех официальных контактов. "После этого омерзительного акта прежние отношения уже невозможны. Мы приостановим все двусторонние контакты, убедимся, чтобы ни члены королевской семьи, ни чиновники не присутствовали на ЧМ-2018 в России", – заявила Мэй.

Также британские власти собираюся ужесточить проверки частных российских самолетов и намерены замораживать угрожающие безопасности страны госактивы. "Мы усилим проверки на частных рейсах, таможне, грузов. Мы будем замораживать государственные активы России в случае, если у нас появится свидетельство того, что они могут быть использованы для того, чтобы угрожать жизни или собственности граждан Великобритании или резидентов страны", – заявила Мэй.

Она добавила, что Англия не намерена полностью разрывать отношения с Россией, но прежними они теперь не будут. Лондон отзывает приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, который, по словам Мэй, "не достоин своего поста". России есть чем ответить на эти действия, считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Страна может отозвать имеющиеся приглашения гражданам Великобритании и организациям по политической линии. "У нас тоже есть много приглашений, думаю, их ждет та же судьба", – заявил сенатор "РИА Новости".

Британский премьер рассчитывает на то, что в отношении России будут приняты новые международные меры. "Сегодня в Нью-Йорке Совбез ООН проведет консультации, в ходе которых мы будем добиваться жесткого международного ответа", – объявила Мэй, выступая в парламенте.

Россия, в свою очередь, незамедлительно ответит на все заявления английского премьер-министра, пообещала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В ближайшее время на сайте МИД будет опубликовано заявление в связи с выступлением Мэй в парламенте", – сообщила она "РИА Новости". Также она не упустила из внимания высказывание о том, что якобы глава нашего внешнеполитического ведомства находится не на своем месте. "Тереза, Лавров – российский министр, а не британский. И оценку ему как министру дает Президент России. Я понимаю, что Вам бы хотелось думать иначе. Но Ваш министр Борис Джонсон", – осадила заморского премьера Захарова, выложив пост в Facebook

Угрозы Мэй российская сторона расценивает как провокацию и считает их неприемлемыми, прокомментировал обещания Мэй посол России в Великобритании Александр Яковенко. "Действия британского правительства абсолютно неприемлемы. Мы расцениваем их как провокацию. Великобритания должна руководствоваться нормами международного права. Поэтому они должны направить запрос в ОЗХО, и тогда в течение 10 дней мы его рассмотрим", – рассказал RT посол.

Между тем в своем выступлении Мэй коснулась и статуса телеканала. По ее словам, данный вопрос должен решать медиарегулятор Ofcom, а не правительство.

Напомним, 12 марта премьер Великобритании обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Она назвала данный инцидент "неизбирательным и безответственным действием против Соединенного Королевства". По данным Мэй, Скрипалей отравили секретным советским ядом семейства "Новичок". Она выставила российской стороне ультиматум: дать ответ в течение 24 часов.



Накануне, 13 марта, глава МИД РФ Сергей Лавров разъяснил, что Россия будет молчать, пока ей не предоставят материалы дела. К слову, официального запроса от Лондона так и не поступило, что говорит, как заметил Лавров, об "огромном самомнении" Соединенного Королевства.

Впрочем, о недоказанности "безоговорочной вины России" западные пользователи Twitter уже слагают шутки: слишком часто в своих речах премьер употребляет неуверенное "по всей видимости". Этим выражением политик как бы снимает с себя ответственность за сказанное. "….по всей видимости… Когда у тебя нет реальных фактов… Это, по всей видимости, Тереза Мэй", – написал один из пользователей.

Предсказуемым назвал публичное заявление Мэй скрывающийся в эквадорском посольстве в Лондоне создатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, а ее стремление выслать российского посла – слабостью, которая вызвана сомнением.

"Неудачную попытку выслать российского посла можно расценить лишь как слабость, как недостаточную уверенность в виновности Кремля или расчет британского МИД на то, что сейчас российский посол полезен Великобритании как никогда", – написал Ассанж в своем Twitter.

Он считает, что британский премьер оказалась в щекотливой ситуации, попав в ловушку, выбраться из которой ей поможет только выверенный ход. "Если Москва заведомо стояла за отравлением Сергея и Юлии Скрипаль нервно-паралитическим веществом, то это, скорее всего, сделано, чтобы спровоцировать ответ со стороны Великобритании, а Россия уже просчитала свои действия. Избежать такой ловушки позволит только очень изобретательный шаг", – резюмировал создатель WikiLeaks.

"На основе четких доказательств" призвал действовать правительство Великобритании лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин. При этом, как пишут СМИ, он считает, что британский ответ "должен быть решительным и в то же время соразмерным". Между тем пресс-секретарь депутата дал понять журналистам, что Корбин не поддерживает линию Мэй в вопросе причастности России к отравлению Скрипалей.