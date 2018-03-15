Отравление Скрипаля связали с допингом Крушельницкого

Россию пытаются извести перед крупными спортивными соревнованиями

В деле с допингом у керлингиста Александра Крушельницкого и отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля нашли общих заказчиков. Об этом рассказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

По его словам, подобные атаки специально направлены на Россию перед стартами главных спортивных соревнований.

"Авторы истории с подсыпанным допингом керлингисту Крушельницкому и отравлением экс-полковника ГРУ Скрипаля – одни и те же", – цитирует его "Интерфакс".

Свищев подчеркнул, что Крушельницкий пострадал из-за стремления организаторов любыми способами не допустить участия сборной под своим флагом.

Президент Федерации керлинга обратил внимание и на отравление в Лондоне. По словам депутата, советское происхождение вещества совсем не означает, что к этому причастны российские спецслужбы, как говорила премьер-министр Великобритании.

"Ни доказательств, ни улик – одни голословные обвинения, ультиматумы, угрозы бойкотировать чемпионат мира по футболу в России и объявить нашу страну агрессором", – добавил депутат.

Дмитрий Свищев уверен, что "сценарий" антироссийской истерии диктуют одни и те же, "актеры только разные". При этом об исполнителях он рассказывать не стал.

В организме керлингиста Александра Крушельницкого нашли следы запрещенного препарата. В результате у него отобрали бронзовую медаль Олимпийских игр в Пхёнчхане. Содержание мельдония оказалось рекордным за всю историю наблюдений.

В Солсбери 5 марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию экстренно госпитализировали из-за отравления неизвестным веществом. Позже Тереза Мэй рассказала, что они контактировали с нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.