НАТО требует рассекретить "Новичка"

Дьявольский яд из СССР 1980-х снова в центре внимания

Североатлантический альянс потребовал от Москвы раскрыть все подробности программы боевого отравляющего вещества "Новичок", разработанного в СССР еще в середине 1980 годов.

Кроме того, как сообщает Reuters со ссылкой на заявление после брифинга Британии для союзников в штаб-квартире НАТО, Москву призвали немедленно ответить на ультиматум премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Мэй заявила, что Россия плохо контролирует свои военные разработки, поэтому они могли попасть в третьи руки.

Ранее эмигрант Вил Мирзаянов, известный своей антироссийской позицией и называющий себя разработчиком боевого отравляющего вещества "Новичок", дал интервью британским СМИ. По его утверждению, формула этого яда настолько сложна, что произвести его можно только в одной стране – России. Он рассказал, что это химическое оружие четвертого поколения, разработанное специально для того, чтобы избежать стандартных механизмов обороны НАТО. Вещество настолько опасно, что два грамма могут убить 500 человек, а последствия его применения неизлечимы. "Новичок" опаснее, чем V-газы, которые в 1960-1970-е гг. были на вооружении США и СССР. По данным СМИ, одним из ядов этой группы был отравлен единокровный брат Ким Чен Ына год назад.

Однако применение "Новичка" в Солсбери вызывает немало вопросов у экспертов. Больше всего их удивляет, как злоумышленникам удалось отравить только двух человек, а не весь ресторан, где якобы произошел контакт с "Новичком". Вещество очень сильное. Пострадать должны были и полицейские, которые дотрагивались до Скрипалей.

Вызывает вопросы у специалистов и тот факт, что жертвы смогли самостоятельно дойти до парка, где им стало плохо. Если даже незначительная часть "Новичка" попадает на кожу или в легкие жертвы, она умирает через несколько минут в страшных муках.

В своем Facebook Мирзаянов написал, что определить вещество можно по продуктам разложения. Но британцы не дают никакой информации об анализе.

Эксперты с трудом представляют, что в деле могли быть замешаны российские спецслужбы. Зачем нужно было так подставляться, ведь "Новичок" – это как визитная карточка. Ликвидировать человека можно было намного проще. А вот попадание химоружия в другие руки представляется более вероятным.

На заявление НАТО уже отреагировали в Москве. Глава Минпромторга Денис Мантуров напомнил журналистам в среду, что Россия уничтожила в сентябре прошлого года остатки химического оружия, созданного еще при Советском Cоюзе.