Ассанж назвал Терезу Мэй "полной дурой"

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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обрушился с резкой критикой на политику, проводимую Терезой Мэй в отношении Москвы.
В своем микроблоге Twitter Ассанж написал, что заявление, которое сделала Мэй, стало абсолютно предсказуемым. По его мнению, неудавшаяся попытка выслать российского посла показывает слабость или недостаточную уверенность в виновности Кремля.
При этом самому премьеру Британии от Ассанжа досталось по полной. Итоги ее выступления он подвел кратким, но очень емким по содержанию твитом.
"Забыл добавить, что Мэй – полная дура", – написал Ассанж.
Британский премьер-министр Тереза Мэй 14 марта заявила, что из Соединенного Королевства будут высланы 23 российских дипломата. Это решение стало ответом Лондона на отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, которое Лондон считает преступлением Москвы.
По утверждению британских официальных лиц, Скрипаля и его дочь Юлию отравили секретным нервно-паралитическим веществом российского производства.
Информация о пострадавших пока уточняется
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