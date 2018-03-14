Ассанж назвал Терезу Мэй "полной дурой"

Заявление премьер-министра поставило Британию в трудную позицию

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обрушился с резкой критикой на политику, проводимую Терезой Мэй в отношении Москвы.

В своем микроблоге Twitter Ассанж написал, что заявление, которое сделала Мэй, стало абсолютно предсказуемым. По его мнению, неудавшаяся попытка выслать российского посла показывает слабость или недостаточную уверенность в виновности Кремля.

При этом самому премьеру Британии от Ассанжа досталось по полной. Итоги ее выступления он подвел кратким, но очень емким по содержанию твитом.

"Забыл добавить, что Мэй – полная дура", – написал Ассанж.

Британский премьер-министр Тереза Мэй 14 марта заявила, что из Соединенного Королевства будут высланы 23 российских дипломата. Это решение стало ответом Лондона на отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, которое Лондон считает преступлением Москвы.

По утверждению британских официальных лиц, Скрипаля и его дочь Юлию отравили секретным нервно-паралитическим веществом российского производства.