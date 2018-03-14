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Захарова ответила на нападки Мэй

Тереза Мэй. Фото: GLOBAL LOOK press
Российский дипломат отчитала британского премьер-министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление Терезы Мэй о том, что министр иностранных дел России не достоин своего поста.

"Тереза, Лавров – российский министр, а не британский. И оценку ему как министру дает президент России. Я понимаю, что вам бы хотелось думать иначе. Но ваш министр Борис Джонсон", – написала Захарова на своей страничке в Facebook.

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Впрочем, как выяснилось позднее, Захарова немного ошиблась с адресатом своей критики. На самом деле в заявлении Мэй не прозвучало претензий к главе российского дипведомства. Зато о министре иностранных дел жестко высказался лидер партии лейбористов Джереми Корбин. Правда, объектом его критики стал не российский министр, а свой собственный – Борис Джонсон, заметила "Лента.ру". 

Чуть позже российский дипломат ехидно добавила: "Мэй "отозвала" приглашение Лаврову на посещение Великобритании. Только он его не принимал."  

Выступая в парламенте 14 марта, премьер-министр Тереза Мэй заявила, что в течение недели 23 российских дипломата должны покинуть Великобританию. Поводом для высылки стало отсутствие ответа России по делу об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. 

Лондон также объявил о прекращении всех официальных контактов между двумя странами.

Валентина МАЙОРОВА
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