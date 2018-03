Британцы просят помощи ООН по делу Скрипаля

Лондон созывает внеочередное заседание Совета безопасности ООН для рассмотрения дела об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

"Великобритания призывает провести экстренное заседание Совета безопасности ООН, чтобы оповестить членов Совета о расследовании атаки с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери", – записано в Twitter Министерства иностранных дел страны.

Кроме того, Лондон собирается выслать российских дипломатов. Источники Sky News сообщают, что премьер-министр Тереза Мэй планирует сделать это в качестве ответной меры на предполагаемую газовую атаку в Cолсбери.

Бывший британский посол в США сэр Кристофер Майер ранее заявил, что надеется на "сильный" ответ Терезы Мэй. Он также обвинил Россию в неподобающем поведении на политической арене.

Позднее в Twitter МИД Соединенного Королевства появилось еще одно жесткое заявление: "Кремль хочет демонтировать международную правовую систему".

The use of a nerve agent in Salisbury follows a well-established pattern of Russian state aggression pic.twitter.com/eY4Vy1pw9t