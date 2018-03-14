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Британцы просят помощи ООН по делу Скрипаля

Фото: AP/TASS
Соединенное Королевство выходит на тропу войны

Лондон созывает внеочередное заседание Совета безопасности ООН для рассмотрения дела об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

"Великобритания призывает провести экстренное заседание Совета безопасности ООН, чтобы оповестить членов Совета о расследовании атаки с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери", – записано в Twitter Министерства иностранных дел страны.

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Кроме того, Лондон собирается выслать российских дипломатов. Источники Sky News сообщают, что премьер-министр Тереза Мэй планирует сделать это в качестве ответной меры на предполагаемую газовую атаку в Cолсбери.

Бывший британский посол в США сэр Кристофер Майер ранее заявил, что надеется на "сильный" ответ Терезы Мэй. Он также обвинил Россию в неподобающем поведении на политической арене.

Позднее в Twitter МИД Соединенного Королевства появилось еще одно жесткое заявление: "Кремль хочет демонтировать международную правовую систему".

Авторы появившегося в Сети ролика считают, что убийство Скрипаля – еще одно звено в цепи агрессивных действий Москвы.

Валентина МАЙОРОВА
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