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Первый заместитель главы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников заявил, что Запад поставил целью вывести Россию из состава членов Совета безопасности ООН.
"Запад начал очень мощную операцию с тем, чтобы выкинуть Россию из Совбеза ООН", – рассказал сенатор РИА "Новости". По мнению Калашникова, Россия стала неудобным игроком, и именно с этим связаны претензии к ней западных стран. Для того чтобы воплотить в жизнь этот сценарий, вероятно, придется провести реформу международной организации, добавил он.
Касаясь заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о возможности ареста российских государственных активов, Калашников отметил, что Лондон может сделать это на законных основаниях, ведь у госактивов нет дипломатической неприкосновенности.
По мнению сенатора, России необходимо вывести средства, вложенные в британские ценные бумаги, и начать "инвестировать в себя".
Антироссийская кампания в Великобритании вспыхнула после того, как 4 марта в Солсбери были найдены в бессознательном состоянии бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Официальный Лондон заявил, что их отравили нервно-паралитическим газом российской разработки. Премьер-министр Тереза Мэй 14 марта объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов и разрыве контактов с Москвой на высоком уровне.
Информация о пострадавших пока уточняется
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