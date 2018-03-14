Сенатор объяснил, почему возник антироссийский скандал вокруг "дела Скрипаля"

Первый заместитель главы экономического комитета Совета Федерации Сергей Калашников заявил, что Запад поставил целью вывести Россию из состава членов Совета безопасности ООН.

"Запад начал очень мощную операцию с тем, чтобы выкинуть Россию из Совбеза ООН", – рассказал сенатор РИА "Новости". По мнению Калашникова, Россия стала неудобным игроком, и именно с этим связаны претензии к ней западных стран. Для того чтобы воплотить в жизнь этот сценарий, вероятно, придется провести реформу международной организации, добавил он.

Касаясь заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о возможности ареста российских государственных активов, Калашников отметил, что Лондон может сделать это на законных основаниях, ведь у госактивов нет дипломатической неприкосновенности.

По мнению сенатора, России необходимо вывести средства, вложенные в британские ценные бумаги, и начать "инвестировать в себя".

Антироссийская кампания в Великобритании вспыхнула после того, как 4 марта в Солсбери были найдены в бессознательном состоянии бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Официальный Лондон заявил, что их отравили нервно-паралитическим газом российской разработки. Премьер-министр Тереза Мэй 14 марта объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов и разрыве контактов с Москвой на высоком уровне.