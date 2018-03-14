Москва приняла суровый вызов Лондона

Россия срочно готовит ответные меры против Британии на фоне обострения отношений

Великобританию ждут ответные меры после решения премьера Соединенного Королевства Терезы Мэй о высылке российских дипломатов. Об этом заявили в МИД РФ.

В дипведомстве назвали действия Британии недостойными и обвинили оппонентов в преследовании политических целей, что привело к критическому ухудшению отношений между странами. В министерстве отметили, что британская сторона проигнорировала международные стандарты при расследовании отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и вместо этого затеяла откровенную конфронтацию с Россией.

"Очевидно, что пойдя на односторонние и нетранспарентные методы расследования этого инцидента, британские власти в очередной раз попытались развязать огульную антироссийскую кампанию. Разумеется, наши ответные меры не заставят себя ждать", – говорится в заявлении в Telegram-канале МИД.

Между тем Лондон вручил Москве список дипломатов, которые стали персонами нон грата. Ранее сообщалось, что с Туманного Альбиона на родину вернутся 23 российских сотрудника диппредставительства. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в список попали не только дипломаты, но и военные атташе.

"Список по дипломатическим каналам передали российской стороне, он у нас есть, они должны в течение семи дней покинуть территорию Великобритании", – цитирует Захарову РИА "Новости".

Помимо высылки дипломатов, в санкционный пакет Великобритания включила ряд других мер. Так, страна будет частично бойкотировать ЧМ-2018 в России – на соревнования не поедут члены королевской семьи. Также британские власти заморозят все подозрительные активы и усложнят процедуру получения виз.

Несмотря на обилие взаимных резких высказываний России и Великобритании, конфликт между ними вряд ли выльется в полномасштабную дипломатическую войну, уверен ведущий эксперт Центра политических технологий Алексей Макаркин. Он сравнил дело Скрипаля со шпионским скандалом 1971 г., когда число отправленных домой российских дипломатов было куда больше. В этот раз масштаб последствий конфронтации значительно менее серьезный, сказал эксперт в беседе с "МК".