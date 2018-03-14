Отчего олигарх Махлай завилял хвостом перед Британией

Судьба беглых российских олигархов, нашедших пристанище на Туманном Альбионе, в последнее время вновь на слуху

Эта тема получила актуальность после запутанной истории с отравлением экс-сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери. На фоне этого официальный Лондон намерен стряхнуть пыль с дела о смерти Бориса Березовского. Масла в огонь добавила смерть друга и соратника олигарха Николая Глушкова, скрывавшегося от правосудия из России.

Сегодня британский премьер Тереза Мэй потребовала высылки 23 российских дипломатов, экстренного созыва Совбеза ООН, а также заморозки и конфискации российских активов. Почуяв, что запахло жареным, партнер и товарищ Березовского – совладелец химкомбината "Тольяттиазота" Владимир Махлай – вывалил в Сеть порцию критики политической системы России и заявил о нелегитимности предстоящих президентских выборов.

В своем Живом Журнале беглый миллионер требует "отменить выборы президента в России в связи с нелегитимностью кандидатов и их партий". Он считает, все выборы в России за последнюю четверть века были "недостоверными", а данные в ходе них обещания не выполнены. В стране, пишет он, произошел раскол, люди живут в нищете, а бизнес душат власти. Также беглец считает, что в Госдуме заседают "нелегитимные люди под чужими именами и фамилиями".





"Яровая, Миронов и другие, которые никогда не избирались и имеют купленные мандаты, издают и утверждают недееспособные законы", – написал бизнесмен. Владимир Махлай представил и свое видение решения "проблемы", которое заключается в "передаче управления Верховному суду с одновременной чисткой в организации ООН и других силовых структурах". Махлай отчего-то уверен, что такого рода меры помогут "искоренить коррупцию и терроризм" в России.

Напомним, что акционеры "Тольяттиазота" и раньше попадали скандалы с политическим оттенком. Так, в прессе их неоднократно связывали их имена с финансированием украинского Майдана, в котором у них, по утверждениям СМИ, был свой интерес - получить контроль над "Одесским припортовым заводом". Он помог бы владельцам предприятия наладить поставки его продукции за рубеж.

Несколько лет назад во время обыска на производстве "Тольяттиазота" правоохранители обнаружили американца Дональда Кнаппа, бывшего в то время вице-президентом компании, который жил прямо на территории завода. Позднее стало известно о связи этого гражданина с разведслужбами США. А не так давно в британском суде рассматривались запросы об экстрадиции в Россию обвиняемых по делу ТоАЗа. В ходе процесса защита и свидетели со стороны Махлаев не стеснялись поливать грязью отечественную судебную и правоохранительные системы, а также высших государственных лиц нашей страны.

Ответ на вопрос, почему Махлай решил выступить с антироссийской риторикой именно сейчас очевиден. Перед ним реально забрезжила перспектива лишиться статуса политического беженца вместе с собственностью на Туманном Альбионе. По сообщениям The Independent, британские власти, в соответствии с местными законами, могут начать заморозку и конфискацию российских активов, когда владелец не может доказать законность их происхождения или приобретения.

Напомним, бегство Владимира Махлая в Британию произошло в 2005 году. Именно тогда в России против него было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов в особо крупном размере. Очевидно, что миллионеру есть основания всерьез опасаться депортации или ареста его британских активов. Все это дает ему повод устроить антироссийскую истерику. Поможет ли она Махлаю, покажет ближайшее будущее.