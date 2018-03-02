Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Дело Крушельницкого аукнулось всем россиянам

Фото: GLOBAL LOOK press/Anke Waelischmiller
Спортсмены столкнулись в Пхёнчхане с негативом к себе из-за допингового скандала вокруг российского керлингиста

Тренер российской женской команды по керлингу Сергей Беланов рассказал РИА "Новости", что на Олимпиаде отечественные спортсмены почувствовали негативное отношение к себе со стороны иностранных керлингистов.

"Кто-то прямо демонстративно показывал свое негативное отношение, к примеру, раньше здоровались, а сейчас перестали, – признал Беланов. – Ив Мюрхед, скип сборной Великобритании, крайне некорректно и негативно высказалась в соцсетях: я тут, бедненькая, всю жизнь тренируюсь, а тут пришли русские, наелись какой-то гадости и медали хватают".

По теме

При этом тренер добавил, что другие, наоборот, вели себя очень доброжелательно и поддерживали атлетов из РФ. "Например, команда Швейцарии – мы с ними никогда особо не дружили... а тут их скип прямо очень тепло высказалась в наш адрес. Все от людей зависит", – подытожил наставник команды.

По словам Беланова, и игроки, и он сам ожидали, что лучше выступят в Корее. "Мы, безусловно, разочарованы результатом на Олимпиаде, мы рассчитывали на гораздо большее", – сказал он. По мнению Беланова, команда не дожимала своих соперников, что и послужило причиной неудачи.

Тренер добавил, что сейчас спортсменки готовятся к чемпионату мира. "Есть злость и желание реабилитироваться... Думаю, это нам поможет", – подчеркнул он.

Выступление российских керлингистов на Олимпиаде оказалось омрачено допинговым скандалом. Александр Крушельницкий и его жена Анастасия Брызгалова, завоевавшие бронзовую медаль в дабл-миксте, решением Спортивного арбитражного суда были лишены наград, так как в крови Крушельницкого нашли запрещенный препарат мельдоний.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Крым прозевали из-за дележки власти

Экс-президент Украины рассказал, почему Украина не удержала полуостров

Москва переходит на жесткий тон с Вашингтоном

Ранее Россия сделала все, чтобы избежать военного столкновения с США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей