Дело Крушельницкого аукнулось всем россиянам
Тренер российской женской команды по керлингу Сергей Беланов рассказал РИА "Новости", что на Олимпиаде отечественные спортсмены почувствовали негативное отношение к себе со стороны иностранных керлингистов.
"Кто-то прямо демонстративно показывал свое негативное отношение, к примеру, раньше здоровались, а сейчас перестали, – признал Беланов. – Ив Мюрхед, скип сборной Великобритании, крайне некорректно и негативно высказалась в соцсетях: я тут, бедненькая, всю жизнь тренируюсь, а тут пришли русские, наелись какой-то гадости и медали хватают".
При этом тренер добавил, что другие, наоборот, вели себя очень доброжелательно и поддерживали атлетов из РФ. "Например, команда Швейцарии – мы с ними никогда особо не дружили... а тут их скип прямо очень тепло высказалась в наш адрес. Все от людей зависит", – подытожил наставник команды.
По словам Беланова, и игроки, и он сам ожидали, что лучше выступят в Корее. "Мы, безусловно, разочарованы результатом на Олимпиаде, мы рассчитывали на гораздо большее", – сказал он. По мнению Беланова, команда не дожимала своих соперников, что и послужило причиной неудачи.
Тренер добавил, что сейчас спортсменки готовятся к чемпионату мира. "Есть злость и желание реабилитироваться... Думаю, это нам поможет", – подчеркнул он.
Выступление российских керлингистов на Олимпиаде оказалось омрачено допинговым скандалом. Александр Крушельницкий и его жена Анастасия Брызгалова, завоевавшие бронзовую медаль в дабл-миксте, решением Спортивного арбитражного суда были лишены наград, так как в крови Крушельницкого нашли запрещенный препарат мельдоний.
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