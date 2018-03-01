Крушельницкого терзает чувство вины
Александр Крушельницкий признался журналистам, что отчасти чувствует свою вину в отсутствии флага на церемонии закрытия Олимпиады.
"Это (запрет российского флага – прим. ред.) случилось со мной и моей командой, поэтому я чувствовал свою ответственность", – заявил спортсмен агентству "Р-Спорт", отвечая на соответствующий вопрос.
Также керлингист отверг все подозрения о своей бывшей возлюбленной в причастности к данному инциденту. По его словам, бывшая подруга не имела никакого отношения к спорту, поэтому никак не могла повлиять на эту ситуацию.
Примечательно, что при одном упоминании журналистами бывшей подруги Крушельницкого его супруга и партнерша Анастасия Брызгалова мгновенно вступилась за мужа, сказав, что он уже и не помнит свою экс-возлюбленную.
Оказалось, спортсмен изначально, когда у него обнаружили запрещенный препарат, воспринял случившееся как злую шутку.
"Мои эмоции всем должны быть понятны. Шок в первую очередь. Сначала подумал, что это шутка. Никаких запрещенных препаратов по своей воле я не принимал", – сказал керлингист.
Напомним, что на Олимпийских играх 2018 г. в Пхёнчхане Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте, которую пришлось вернуть из-за допинг-скандала.
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