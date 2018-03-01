WADA недовольно восстановлением ОКР в правах
Свое неодобрение вчерашнему восстановлению в правах ОКР высказал глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди. Его слова в четверг, 1 марта, приводит Inside the games со ссылкой на BBC.
"Я бы хотел, чтобы отстранение ОКР длилось чуть дольше. Это дало бы мне и WADA больше времени, чтобы добиться от РУСАДА полного соответствия с требованиями и нормами нашей организации", – заявил Риди.
По его мнению, решение Международного олимпийского комитета не соответствует его требованиям. "Однако они посчитали, что можно уже сейчас восстановить ОКР в правах", – добавил глава WADA.
Он напомнил, что российская сторона не выполнила два важных условия "дорожной карты", согласованной с агентством, – признания наличия государственной допинговой программы и допуск к Московской лаборатории.
Как отмечает издание, нет никаких указаний на то, что Россия отступит и признается в выводах докладов Ричарда Макларена и двух комиссий под руководством Денниса Освальда и Самуэля Шмидта.
В среду, 28 февраля, МОК официально восстановил членство ОКР. Также вчера в российском комитете сообщили, что допинг-пробы наших спортсменов, участвовавших в Олимпиаде в Пхёнчхане, признали "чистыми". Поэтому восстановление членства ОКР в МОК произошло автоматически.
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