МОК восстановил в правах ОКР

Олимпийский комитет России снова в строю

Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России в организации. Об этом в среду, 28 февраля, сообщил РБК член МОК и почетный президент ОКР Шамиль Тарпишев.

"Все результаты проверок наших спортсменов показали их "чистоту". Процедурно России делать ничего не нужно, восстановление членства ОКР произошло автоматически, у МОК нет никаких нареканий", – отметил заслуженный тренер СССР.

О том, что наш комитет должны были восстановить в правах "в ближайшие часы", говорил еще 26 февраля глава ОКР Александр Жуков. "Если же в течение ближайших часов с ОКР будет снято временное отстранение, над чем мы в непрерывном режиме работали последние два месяца, то можно будет с уверенностью сказать – Олимпийские игры-2018 завершились. Успешно", – цитировал "Р-Спорт" его слова.

Напомним, 5 декабря 2017 г. МОК объявил о приостановлении членства ОКР из-за нарушений антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи, напоминают "Известия". Из-за этого российские спортсмены на Олимпиаде в Пхёнчхане выступали под олимпийским флагом в статусе "Олимпийских атлетов из России". Также были определенные ограничения на форму россиян на Играх: члены делегации не имели национальной символики, герба ОКР, а цветовая гамма не должна была дублировать цвета национального флага.